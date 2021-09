Oslavy Roš ha-šana v Izraeli budú podliehať opatreniam

Jeruzalem 6. septembra (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva vydalo pokyny pre slávenie sviatku Roš ha-šana, ktorý sa začne sláviť v pondelok po západe slnka. Ako v pondelok informoval denník The Times of Israel, rezort nabáda, aby sa modlitebné zhromaždenia podľa možností konali radšej v exteriéri.



Správcovia synagóg by tiež mali zaistiť, že celebranti i účastníci obradov sú zaočkovaní treťou dávkou vakcíny proti chorobe COVID-19. Týka sa to najmä chazzana, kantora vedúceho spoločnej modlitby, a muža, ktorý počas obradov trúbi na zvierací roh - šofar. Ak nie sú zaočkovaní treťou dávkou vakcíny, mali by mať podľa pokynov ministerstva aspoň nedávno absolvovaný test na covid s negatívnym výsledkom.



Ministerstvo deklarovalo, že všetci účastníci obradov - okrem trubača na šofar - by mali mať počas modlitieb prekryté nosy a ústa.



Trubač by si mal šofar priniesť vlastný, nie ten, ktorý je bežne k dispozícii v synagóge. Okrem toho by mal ústie šofaru nasmerovať v synagóge k otvorenému oknu alebo aspoň mimo zhromaždenia. Trubač na šofar, ktorý neabsolvoval očkovanie treťou, posilňovacou, dávkou vakcíny proti covidu, by mal koniec ozvučnice šofaru prekryť, uviedlo ministerstvo.



Šofar je zvierací roh, ktorý sa v židovskej komunite používa pri slávnostných príležitostiach. Je to náboženský predmet, ktorý je vyrobený z opracovaného rohu kozy, ovce, antilopy alebo gazely. Kravský roh sa nesmie používať. Zvuk šofaru na sviatok Roš ha-šana musí zaznieť minimálne stokrát.



Ministerský rezort tiež odporučil, aby sa synagógy zdržali organizovania spoločného pohostenia po modlitbách (kidduš). Pripomenul tiež, že všetky modlitebné obrady konané v interiéri s viac ako 50 veriacimi musia byť organizované v rámci systému tzv. zelených pasov: každý musí preukázať svoje očkovanie, prekonanie covidu alebo nedávno absolvovaný test na covid s negatívnym výsledkom.



Zdravotnícki experti pripomenuli aj povinnosť dodržiavania obvyklých protiepidemických opatrení (R-O-R).



Izrael v pondelok slávi sviatok Roš ha-šana - Nový rok, ktorým sa podľa židovského kalendára začne rok 5782. Nasledovať bude rad sviatočných dní, nazývaných aj Vysoké sviatky. Ide o Deň zmierenia (Jom kipur), ktorý sa bude sláviť v polovici septembra, a sviatok stánkov (sukkot).



Čas medzi sviatkami Roš ha-šana a Jom kipur je obdobím pokánia a meditácie, zmierenia sa s Hospodinom i jeho blížnymi a očistenie svedomia prostredníctvom úprimného pokánia.



Sukkot má dva významy: pripadá na jesenný čas, čas zberu úrody na poliach a vinobrania, takže je poľnohospodárskym sviatkom. Druhý význam sviatku má korene v histórii a pripomína putovanie izraelského národa na púšti po odchode z Egypta.