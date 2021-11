V Izraeli začnú očkovať deti od päť do 11 rokov

Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Očkovanie detí vo veku od päť do 11 rokov sa v Izraeli začne na budúci utorok. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook to v piatok oznámil izraelský premiér Naftali Bennett. Deti v tejto vekovej kategórii budú očkované vakcínou spoločnosti Pfizer-BioNTech.



Izraelská vláda schválila imunizáciu mladších detí ešte minulú nedeľu (14. 11.), očkovanie bude spustené o viac ako týždeň neskôr pre meškanie dodávok vakcín. Pôvodne mali byť k dispozícii v strede tohto týždňa, ale napokon ich dopravia do Izraela v nedeľu, informovala v piatok agentúra AFP.



Izrael bol jednou z prvých krajín, ktoré minulý rok spustili masívnu očkovaciu kampaň s použitím vakcín spoločnosti Pfizer - tá poskytla milióny dávok svojej vakcíny výmenou za údaje o jej účinnosti.



Zdravotníckym orgánom v Izraeli sa podarilo plne zaočkovať 5,7 milióna ľudí z deväťmiliónovej populácie.



Podobne ako v iných krajinách aj v Izraeli sa začalo s očkovaním maloletých vo veku 12 - 17 rokov, no tamojšie zdravotnícke úrady sa rozhodli znížiť vekovú hranicu na základe klinických skúšok spoločnosti Pfizer i odporúčaní skupiny izraelských vedcov.



Podľa výsledkov klinických skúšok, do ktorých boli zahrnuté aj deti, je vakcína Pfizeru na 90,7 percenta účinná pri prevencii symptómov choroby COVID-19.



"Väčšina odborníkov sa domnieva, že prínosy očkovania detí prevažujú nad rizikami," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Okrem USA a Izraela sa proti covidu očkujú mladšie deti aj v Spojených arabských emirátoch, Kambodži, Kolumbii a na Kube.