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V Izraeli zadržali Američana podozrivého zo špionáže pre Irán

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Mladík žijúci v oblasti Jeruzalema údajne fotil a natáčal citlivé miesta v Izraeli, pričom za splnenie úloh dostával desiatky až stovky dolárov.

Autor TASR
Tel Aviv 1. júla (TASR) - Izraelská polícia zadržala 20-ročného občana Spojených štátov pre podozrenie zo špionáže pre iránsku spravodajskú službu. V utorok o tom informovala agentúru DPA a portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Mladík žijúci v oblasti Jeruzalema údajne fotil a natáčal „citlivé miesta“ v Izraeli, pričom za splnenie úloh dostával desiatky až stovky dolárov.

Polícia ho zadržala 9. júna pre podozrenie z udržiavania kontaktu s agentom spájaným s Iránom. Obvinili ho z nadviazania kontaktu so zahraničným agentom a ohrozenia národnej bezpečnosti Izraela. Vyšetrovatelia podľa novín Jerusalem Post uviedli, že mladík mesiace pred zadržaním udržiaval kontakt s operatívcami konajúcimi v mene iránskej spravodajskej služby.

Podľa TOI bude voči tomuto mužovi v blízkom čase formálne vznesené obvinenie. Polícia požiadala súd, aby ho ponechal vo väzbe až do skončenia právneho konania.
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