V Izraeli zadržali bývalú vojenskú generálnu prokurátorku
Autor TASR
Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Izraelská polícia zadržala bývalú vojenskú generálnu prokurátorku Jifat Tomer-Jerušalmiovú. Jej zadržanie súvisí so škandálom, ktorý vyvolalo uniknuté video zachytávajúce násilné zaobchádzanie s Palestínčanom vo vojenskom väzenskom zariadení Sde Tejman na juhu Izraela. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Na záberoch, ktoré unikli z väzenia ešte v auguste 2024, vidno, ako tam vojaci ťahajú palestínskeho väzňa po zemi a potom ho bijú. Zadržaný bol neskôr hospitalizovaný s vážnymi zraneniami.
Toto video vyvolalo kritiku skupín pre ľudské práva a výzvy na zatvorenie tejto väznice, kde Izrael zadržiava Palestínčanov z Pásma Gazy a o ktorom kolujú správy o systematickom zlom zaobchádzaní s väznenými.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že okrem Tomer-Jerušalmiovej bol zadržaný aj bývalý hlavný vojenský prokurátor plukovník Matan Solomoš. Obaja budú v pondelok predvedení pred súd v Tel Avive, ktorý rozhodne o ich prípadnom väzobnom stíhaní.
K zverejneniu inkriminovaného uniknutého videa sa priznala Tomer-Jerušalmiová, ktorá uviedla, že tak urobila v snahe objasniť incident a „čeliť falošnej propagande namierenej proti vojenským orgánom činným v trestnom konaní“.
Tomer-Yerušalmiová bola v nedeľu niekoľko hodín nezvestná a jej rodina mala na základe obsahu správy, ktorú zanechala, obavy, že by mohla spáchať samovraždu. Polícia ju napokon vypátrala živú a zdravú.
Podľa televízie Kešet 12 má polícia podozrenie, že Tomer-Jerušalmiová svoje zmiznutie zinscenovala v snahe získať čas na zbavenie sa telefónu, v ktorom by sa mohli nachádzať dôkazy proti nej.
