Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Zahraničie

V Izraeli zadržali bývalú vojenskú generálnu prokurátorku

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na záberoch, ktoré unikli z väzenia ešte v auguste 2024, vidno, ako tam vojaci ťahajú palestínskeho väzňa po zemi a potom ho bijú.

Autor TASR
Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Izraelská polícia zadržala bývalú vojenskú generálnu prokurátorku Jifat Tomer-Jerušalmiovú. Jej zadržanie súvisí so škandálom, ktorý vyvolalo uniknuté video zachytávajúce násilné zaobchádzanie s Palestínčanom vo vojenskom väzenskom zariadení Sde Tejman na juhu Izraela. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Na záberoch, ktoré unikli z väzenia ešte v auguste 2024, vidno, ako tam vojaci ťahajú palestínskeho väzňa po zemi a potom ho bijú. Zadržaný bol neskôr hospitalizovaný s vážnymi zraneniami.

Toto video vyvolalo kritiku skupín pre ľudské práva a výzvy na zatvorenie tejto väznice, kde Izrael zadržiava Palestínčanov z Pásma Gazy a o ktorom kolujú správy o systematickom zlom zaobchádzaní s väznenými.

Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že okrem Tomer-Jerušalmiovej bol zadržaný aj bývalý hlavný vojenský prokurátor plukovník Matan Solomoš. Obaja budú v pondelok predvedení pred súd v Tel Avive, ktorý rozhodne o ich prípadnom väzobnom stíhaní.

K zverejneniu inkriminovaného uniknutého videa sa priznala Tomer-Jerušalmiová, ktorá uviedla, že tak urobila v snahe objasniť incident a „čeliť falošnej propagande namierenej proti vojenským orgánom činným v trestnom konaní“.

Tomer-Yerušalmiová bola v nedeľu niekoľko hodín nezvestná a jej rodina mala na základe obsahu správy, ktorú zanechala, obavy, že by mohla spáchať samovraždu. Polícia ju napokon vypátrala živú a zdravú.

Podľa televízie Kešet 12 má polícia podozrenie, že Tomer-Jerušalmiová svoje zmiznutie zinscenovala v snahe získať čas na zbavenie sa telefónu, v ktorom by sa mohli nachádzať dôkazy proti nej.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne