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V Izraeli zadržali demonštrantov po útoku na dom sudcu
V uplynulých týždňoch polícia zintenzívnila zadržania ultraortodoxných mužov vyhýbajúcim sa vojenskej službe.
Autor TASR
Tel Aviv 4. júna (TASR) - Izraelská polícia vo štvrtok oznámila, že zadržala desiatky ultraortodoxných židov po tom, čo vtrhli do domu podpredsedu Najvyššieho súdu na protest proti zadržaniu mužov z ich komunity, ktorí sa vyhýbali vojenskej službe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K útoku došlo v stredu neskoro večer v osade Alon Švut na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Šéf izraelskej polície Daniel Levi podľa vyhlásenia polície „dôrazne odsudzuje tieto násilné činy“.
„Právo na protest sa nesmie premeniť na násilné činy, ktoré spôsobujú škody alebo ubližujú verejným predstaviteľom,“ uviedla polícia.
Podľa stredajšieho vyhlásenia polície desiatky „výtržníkov narušili pokoj a poškodili dom a majetok“ sudcu Noama Solberga. Policajti na mieste zadržali desiatky podozrivých a predviedli ich na vypočúvanie.
Zábery zverejnené izraelskými médiami zobrazujú rozbité okná, rozbité kvetináče neďaleko vchodu do domu a vozidlo s rozbitým čelným sklom.
Osoby protestovali proti nedávnym zadržaniam mladých ultraortodoxných židovských mužov, ktorí sa neprihlásili v náborových centrách po tom, čo ich povolali do vojenskej služby.
Solberg na súdnych pojednávaniach opakovane kritizoval políciu za to, že nepostupuje voči osobám, ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe.
Skupina ultraortodoxných židov v apríli protestovala proti povinnej vojenskej službe a vtrhla do domu náčelníka izraelskej vojenskej polície a zabarikádovala sa v jeho záhrade.
Najvyšší predstavitelia armády a polície odsúdili tento protest.
V uplynulých týždňoch polícia zintenzívnila zadržania ultraortodoxných mužov vyhýbajúcim sa vojenskej službe.
V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, boli dlhé roky oslobodení od vojenskej služby. Najvyšší súd v posledných rokoch opakovane spochybňoval túto výnimku a na základe rozhodnutia z toku 2024 musí vláda povolať týchto mužov do vojenskej služby.
K útoku došlo v stredu neskoro večer v osade Alon Švut na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Šéf izraelskej polície Daniel Levi podľa vyhlásenia polície „dôrazne odsudzuje tieto násilné činy“.
„Právo na protest sa nesmie premeniť na násilné činy, ktoré spôsobujú škody alebo ubližujú verejným predstaviteľom,“ uviedla polícia.
Podľa stredajšieho vyhlásenia polície desiatky „výtržníkov narušili pokoj a poškodili dom a majetok“ sudcu Noama Solberga. Policajti na mieste zadržali desiatky podozrivých a predviedli ich na vypočúvanie.
Zábery zverejnené izraelskými médiami zobrazujú rozbité okná, rozbité kvetináče neďaleko vchodu do domu a vozidlo s rozbitým čelným sklom.
Osoby protestovali proti nedávnym zadržaniam mladých ultraortodoxných židovských mužov, ktorí sa neprihlásili v náborových centrách po tom, čo ich povolali do vojenskej služby.
Solberg na súdnych pojednávaniach opakovane kritizoval políciu za to, že nepostupuje voči osobám, ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe.
Skupina ultraortodoxných židov v apríli protestovala proti povinnej vojenskej službe a vtrhla do domu náčelníka izraelskej vojenskej polície a zabarikádovala sa v jeho záhrade.
Najvyšší predstavitelia armády a polície odsúdili tento protest.
V uplynulých týždňoch polícia zintenzívnila zadržania ultraortodoxných mužov vyhýbajúcim sa vojenskej službe.
V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, boli dlhé roky oslobodení od vojenskej služby. Najvyšší súd v posledných rokoch opakovane spochybňoval túto výnimku a na základe rozhodnutia z toku 2024 musí vláda povolať týchto mužov do vojenskej služby.