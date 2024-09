V Izraeli zadržali muža, ktorý zavraždil miestnych politikov

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Izraelská polícia zadržala izraelského občana, ktorého údajne naverbovala iránska rozviedka, aby zosnoval vraždy izraelských politikov vrátane premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta. S odvolaním sa na spoločné vyhlásenie izraelskej polície a izraelskej služby vnútornej rozviedky Šin bet o tom vo štvrtok informovali agentúry AFP a Reuters citované agentúrou TASR.



Zadržanou osobou je obchodník s väzbami na Turecko, kde dlhší čas žil, obchodoval a spoločensky sa stýkal s tureckými aj iránskymi štátnymi príslušníkmi.



Táto osoba najmenej dvakrát vycestovala do Iránu, kde sa zúčastnila na stretnutiach, na ktorých sa diskutovalo o možnej eliminácii izraelských politikov a odmene za to.



Webový portál novín The Times of Israel (TOI) vo štvrtok uviedol, že podozrivá osoba, označená v texte správy za židovského civilistu, bola zadržaná v auguste a vo štvrtok bola vo veci obvinená.



TOI doplnil, že podozrivý sa v apríli prostredníctvom dvoch tureckých občanov skontaktoval s bohatým obchodníkom v Iráne. Cieľom schôdzky - podľa Šin bet - bolo rozvíjať obchodné aktivity.



Osobné stretnutie s Iráncom sa však opakovane nepodarilo uskutočniť, keďže Iránec nemohol vycestovať do Turecka. Izraelčana preto jeho spojky do Iránu pašovali cez priechod neďaleko východotureckého mesta Van.



V Iráne sa Izraelčan stretol so svojím obchodným partnerom i osobou, ktorá sa označila za príslušníka iránskych bezpečnostných síl a ktorá Izraelčanovi navrhla, aby v Izraeli vykonal rôzne misie pre iránsky režim.



Išlo o posielanie peňazí alebo zbraní na určené miesta, fotografovanie verejných priestorov, ale aj vyhrážanie sa izraelským civilistom, ktorí síce tiež sľúbili konať v Izraeli v mene Iránu, ale zadané misie neuskutočnili.



Na schôdzke, ktorá sa v Iráne konala v auguste, agenti iránskej tajnej služby poverili Izraelčana spáchaním útokov na premiéra Netanjahua, ministra Galanta alebo šéfa Šin bet Ronena Bara.



Podľa vyšetrovania si Izraelčan pred vykonaním ktorejkoľvek z úloh vopred vypýtal milión dolárov.



Šin bet tvrdí, že plány atentátov považovali iránski predstavitelia za pomstu za zabitie vodcu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život v júli v Teheráne pri atentáte pripisovanom Izraelu.



V rámci ďalšej spolupráce mal Izraelčan nájsť vhodných Rusov alebo Američanov a naverbovať ich na vraždenie iránskych disidentov v Európe a USA. V pláne bolo aj získanie agenta izraelskej tajnej služby Mosad pre spoluprácu s Iránom, napísal TOI.



Šin bet uviedla, že aj za splnenie týchto úloh si Izraelčan vopred pýtal po milión dolárov. Agenti iránskych spravodajských služieb však jeho žiadosť zamietli s tým, že ho ešte budú kontaktovať.



Právnik podozrivého muža na margo sprisahania s cieľom zavraždiť najvyšších predstaviteľov uviedol, že jeho klient urobil "chybný úsudok" a že pri vyšetrovaní plne spolupracuje s úradmi. Podľa TOI bol podozrivý izraelskými médiami identifikovaný ako 73-ročný obyvateľ mesta Aškelon.