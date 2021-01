V Izraeli zaočkovali už takmer milión obyvateľov

Tel Aviv 1. januára (TASR) – Necelé dva týždne od začiatku očkovacej kampane v Izraeli už vakcínu proti novému koronavírusu dostal takmer milión jeho občanov. Ako v piatok oznámil minister zdravotníctva Juli Edelstein, prvú dávku vakcíny podali dosiaľ približne 950 000 Izraelčanov. Je to viac ako desať percent z 9,3 milióna obyvateľov krajiny, píše agentúra DPA.



Len vo štvrtok v Izraeli zaočkovali okolo 153 400 ľudí, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa jeho údajov dostalo prvú dávku očkovacej látky konzorcia Biontech-Pfizer už viac ako 40 percent obyvateľov vo veku nad 60 rokov.



Izrael tak podľa informácií výskumníkov z Oxfordskej univerzity očkuje rýchlejšie než akákoľvek iná krajina sveta. Webová stránka ich projektu Our World in Data (Náš svet v dátach) porovnáva rôzne krajiny na základe počtu podaných dávok vakcíny na 100 obyvateľov. Izrael v tomto porovnaní k 30. decembru jasne viedol s 9,18 dávky na 100 obyvateľov pred Bahrajom, Britániou a USA. V absolútnych číslach na tom boli najlepšie USA, Čína a Británia.



Medzičasom však počet nakazených v Izraeli napriek tretiemu čiastočnému lockdownu výrazne stúpol. V piatok krajina hlásila 5804 nových prípadov za posledných 24 hodín. Deň predtým to bolo 5831 prípadov, najviac od októbra. Ministerstvo zdravotníctva preto žiada sprísnenie obmedzení od nedele.