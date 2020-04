V Izraeli zbierajú podpisy proti Netanjahuovi vo funkcii premiéra

Tel Aviv 21. apríla (TASR) - Izraelskí občianski aktivisti začali zbierať podpisy pod petíciu, ktorou chcú požiadať najvyšší súd, aby Benjaminovi Netanjahuovi vzhľadom na jeho obvinenie z korupcie zabránil vykonávať funkciu predsedu vlády.



Informovala o tom v utorok agentúra DPA, ktorá pripomenula, že dohoda o tom, že Netanjahu bude premiérom, je obsahom koaličnej dohody o vzniku tzv. núdzovej vlády národnej jednoty dosiahnutej v pondelok na rokovaniach centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan) Bennyho Ganca a strany Jednota (Likud) vedenej Netanjahuom.



V súlade s dosiahnutou dohodou sa Ganc a Netanjahu budú striedať vo funkcii predsedu vlády, pričom Netanjahu ju bude rok a pol zastávať ako prvý a Ganc ho vystrieda v októbri 2021.



Organizátorom petície je neziskové Hnutie za kvalitnú vládu v Izraeli, ktoré predložilo podobný návrh na najvyšší súd aj po parlamentných voľbách konaných 2. marca. Súd však jeho žiadosť zamietol ako predčasnú.



Podľa izraelského práva nemusí predseda vlády rezignovať po tom, čo bol obvinený. Nie je však jasné, či môže byť Netanjahu poverený vytvorením vlády. Podľa izraelskej televízie by sa najvyšší súd mal v tejto kauze vyjadriť do štvrtka.



Netanjahu bol obvinený z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch. Začiatok súdneho procesu bol pre epidémiu choroby COVID-19 odložený o dva mesiace a mal by sa začať 24. mája.



Podľa obžaloby Netanjahu prijal od svojich zámožných priateľov luxusné dary v hodnote státisícov dolárov, ponúkal obchodné výhody vydavateľovi novín a využil jeho vplyv na pomoc zámožnému telekomunikačnému magnátovi výmenou za priaznivé informovanie o svojej osobe na obľúbenej spravodajskej stránke.