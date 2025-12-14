< sekcia Zahraničie
V Izraeli žiadali vrátenie tela posledného rukojemníka
Autor TASR
Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Približne 1500 ľudí sa v sobotu večer zišlo na námestí Ha-Bima v Tel Avive, kde protestovali proti vláde premiéra Benjamina Netanjahua. Menšie demonštrácie sa konali aj v Jeruzaleme, Haife a na ďalších miestach v Izraeli. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel, píše TASR.
Účastníci protestov požadovali navrátenie tela posledného izraelského rukojemníka zavlečeného pred vyše dvomi rokmi z juhu Izraela do Pásma Gazy. Domáhali sa aj zriadenia štátnej vyšetrovacej komisie k zlyhaniam spojeným s útokom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 a vyzvali prezidenta Jicchaka Herzoga, aby Netanjahuovi v jeho prebiehajúcom korupčnom procese neudelil milosť.
Protest sa skončil spevom piesne typickej pre židovský sviatok chanuka, ktorý sa začína v nedeľu večer.
Demonštrácia sa konala aj v obci Ša’ar ha-Negev, odkiaľ pochádza Ran Gvili. Prepustený rukojemník Ejtan Horn tam vyhlásil, že proces uzdravenia spoločnosti v Izraeli sa nemôže začať, kým sa nevráti aj posledný rukojemník.
Ran Gvili je posledným rukojemníkom, ktorého telo zostáva v Pásme Gazy. Palestínske ozbrojené skupiny tvrdia, že nevedia, kde sa jeho telo nachádza. Izraelské médiá však uviedli, že Izrael sprostredkovateľom poskytol mená militantov, ktorí by mohli mať o mieste informácie.
