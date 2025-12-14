Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. december 2025Meniny má Branislava a Bronislava
< sekcia Zahraničie

V Izraeli žiadali vrátenie tela posledného rukojemníka

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Účastníci protestov požadovali navrátenie tela posledného izraelského rukojemníka zavlečeného pred vyše dvomi rokmi z juhu Izraela do Pásma Gazy.

Autor TASR
Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Približne 1500 ľudí sa v sobotu večer zišlo na námestí Ha-Bima v Tel Avive, kde protestovali proti vláde premiéra Benjamina Netanjahua. Menšie demonštrácie sa konali aj v Jeruzaleme, Haife a na ďalších miestach v Izraeli. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel, píše TASR.

Účastníci protestov požadovali navrátenie tela posledného izraelského rukojemníka zavlečeného pred vyše dvomi rokmi z juhu Izraela do Pásma Gazy. Domáhali sa aj zriadenia štátnej vyšetrovacej komisie k zlyhaniam spojeným s útokom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 a vyzvali prezidenta Jicchaka Herzoga, aby Netanjahuovi v jeho prebiehajúcom korupčnom procese neudelil milosť.

Protest sa skončil spevom piesne typickej pre židovský sviatok chanuka, ktorý sa začína v nedeľu večer.

Demonštrácia sa konala aj v obci Ša’ar ha-Negev, odkiaľ pochádza Ran Gvili. Prepustený rukojemník Ejtan Horn tam vyhlásil, že proces uzdravenia spoločnosti v Izraeli sa nemôže začať, kým sa nevráti aj posledný rukojemník.

Ran Gvili je posledným rukojemníkom, ktorého telo zostáva v Pásme Gazy. Palestínske ozbrojené skupiny tvrdia, že nevedia, kde sa jeho telo nachádza. Izraelské médiá však uviedli, že Izrael sprostredkovateľom poskytol mená militantov, ktorí by mohli mať o mieste informácie.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej