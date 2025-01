V Izraeli žije 123.000 ľudí, ktorí prežili holokaust

Jeruzalem 27. januára (TASR) - V Izraeli v súčasnosti žije viac ako 123.000 ľudí, ktorí prežili holokaust. Uvádza sa to v správe izraelskej vládnej agentúry venujúcej sa podpore preživších masové vraždenie Židov počas druhej svetovej vojny. V noci na pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Táto agentúra vydala svoju výročnú správu v nedeľu, v predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý si svet pripomína v pondelok, v deň 80. výročia oslobodenia nacistického tábora smrti Auschwitz-Birkenau, píše TASR.



V bilancii preživších je 41.751 ľudí, ktorí prežili nacistické prenasledovanie, a 44.334 ľudí, ktorí utiekli pred nacistickými jednotkami, a to aj v bývalom Sovietskom zväze.



Tretia skupina - 37.630 preživších - sú obete antisemitizmu počas vojny, pričom ide o ľudí, ktorí žili mimo Európy – najmä o Židov žijúcich pod francúzskym vichystickým režimom v Maroku a Alžírsku, ako aj irackých Židov.



Správa tiež spomína 133 Izraelčanov, ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny v radoch spojeneckých jednotiek.



Na zozname je aj asi 16.000 manželiek obetí holokaustu, ktorí zomreli a ony ako vdovy po nich naďalej dostávajú vládnu podporu.



Vládna podpora pre tých, ktorí prežili holokaust, dosiahla v roku 2024 celkovo 3,9 miliardy šekelov (asi 1,05 miliardy eur), píše sa v správe.



Väčšina preživších zahrnutých v správe - 61 percent - sú ženy.



Asi 37 percent poberateľov podpory sa narodilo v bývalom Sovietskom zväze, 17 percent v Maroku a 11 percent v Iraku.



Podľa správy tretina ľudí, ktorí prežili holokaust a sú evidovaní v Izraeli, prišli do židovského štátu po jeho založení - v období rokov 1948-51. Deväť percent sa prisťahovalo v posledných 25 rokoch a 54 osôb žije v Izraeli až od roku 2024.