V Izraeli zisťujú príčinu rozsiahlych požiarov

Otec a syn sa pozerajú na dym pochádzajúci z rozsiahleho požiaru, ktorý vypukol na okraji Jeruzalema v stredu 9. júna 2021. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 10. júna (TASR) - Izraelské úrady zisťujú príčinu rozsiahlych požiarov, ktoré vypukli v stredu na okraji Jeruzalema a na západnom brehu Jordánu. Ako informoval denník The Times of Israel, úrady sa čoraz viac prikláňajú k hypotéze, že boli úmyselne založené a spáchali ich pravdepodobne Palestínčania.Požiare, ktoré vypukli v popoludňajších hodinách, primali izraelské hasičské a záchranné služby k evakuácii desiatok obyvateľov oblasti. Do večera sa požiare podarilo dostať pod kontrolu, ale hasiči požiaroviská ešte počas noci monitorovali, informovala televízia Rešet 13.V dôsledku požiarov a silného zadymenia boli uzavreté aj priľahlé cesty vrátane diaľnice spájajúcej Jeruzalem a Tel Aviv. Popoludní na niekoľko hodín prerušili dopravu na železničnej trati Jeruzalem – Tel Aviv.The Times of Israel dodali, že pre lesné požiare bolo v Jeruzaleme prerušené aj pojednávanie s premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý sa pred súdom zodpovedá z obvinení z korupcie.Vyšetrovatelia podľa denníka momentálne zhromažďujú zábery z bezpečnostných kamier, aby získali viac informácií o možných príčinách požiaru.Aj keď ešte nevydali definitívny verdikt, ako možný motív zvažujú zámerné podpálenie, pretože oblasť, kde došlo k požiarom, sa nachádza blízko bezpečnostnej bariéry oddeľujúcej Izrael od Západného brehu.V máji, keď sa násilné palestínske nepokoje z východného Jeruzalema rozšírili do zmiešaných židovsko-arabských miest v Izraeli, založili Palestínčania na Západnom brehu Jordánu niekoľko požiarov v tej istej oblasti, pripomenul izraelský štátny rozhlas KAN.