V Izraeli zomrel 74-ročný muž po nákaze iným kmeňom koronavírusu

Jeruzalem 21. decembra (TASR) - Najväčšia nemocnica v Izraeli v pondelok informovala o prípade 74-ročného muža, ktorý zomrel po opätovnej nákaze rôznymi kmeňmi koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Dôchodca zomrel ešte koncom novembra v Šebovom zdravotnom stredisku (Tel ha-Šomer) pri Tel Avive, píše spravodajský server Ynet, webová stránka denníka Jediot achronot.



Lekári tejto nemocnice v pondelok oznámili, že pacient sa po prvom nákaze koronavírusom SARS-CoV-2 úplne vyliečil. O tri mesiace neskôr sa však opätovne nakazil, tentoraz novým kmeňom koronavírusu.



Muža do nemocnice priviezli z domu sociálnych služieb pre problémy s dýchaním. V nemocnici neskôr zomrel, píše DPA s odvolaním sa na uvedenú izraelskú kliniku.



S prípadom boli už oboznámené izraelské ministerstvo zdravotníctva aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), približuje DPA.



Izrael v nedeľu spustil vakcinačnú kampaň očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna. Ako prví sa budú môcť zaočkovať zdravotníci, ďalej Izraelčania, ktorí patria do rizikových skupín, a ľudia nad 60 rokov.



Ešte v sobotu večer sa dal ako prvý zaočkovať tamojší premiér Benjamin Netanjahu v priamom televíznom prenose. Dôvodom bolo podľa jeho slov povzbudenie ľudí k rovnakému rozhodnutiu.



Od začiatku pandémie v Izraeli zaznamenali viac než 370.000 prípadov nákazy a 3109 úmrtí.