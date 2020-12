V Izraeli zrušili počas chanuky zákaz nočného vychádzania

Jeruzalem 11. decembra (TASR) – Izraelská vláda odvolala vo štvrtok plán vyhlásiť zákaz nočného vychádzania počas nadchádzajúceho osem dní trvajúceho sviatku svetiel – chanuky. Informovala o tom agentúra AFP.



Ešte začiatkom tohto týždňa pritom predseda vlády Benjamin Netanjahu vyhlásil, že zákaz nočného vychádzania bude platiť od štvrtka, prvého dňa chanuky.



Toto opatrenie však následne kritizovala časť obyvateľstva a odborníci na verejné zdravie, ktorí ho v boji proti pandémii považovali za neúčinné.



Vláda vo štvrtok ustúpila a uviedla, že na chanuku nebudú prijaté nové obmedzenia. Dodala tiež, že pokiaľ bude denne hlásených menej než 2500 nových infikovaných chorobou COVID-19, nebude prijímať ďalšie opatrenia.



„Ak počet nových prípadov stúpne na 2500 za deň, zavedieme nové obmedzenia na tri týždne," uvádza sa vo vládnom vyhlásení.



Od začiatku pandémie zaznamenal Izrael, krajina s deviatimi miliónmi obyvateľov, spolu 351 579 prípadov nákazy koronavírusom nového typu, z toho 2937 úmrtí. Podľa ministerstva zdravotníctva bolo za posledných 24 hodín potvrdených niečo vyše 800 nových infikovaných.



K zrušeniu zákazu nočného vychádzania došlo vo štvrtok – deň po tom, čo do Izraela dorazili prvé vakcíny proti COVID-19, objednané od amerického farmaceutického gigantu Pfizer a jeho partnera BioNTech.



Izrael objednal od spoločnosti Pfizer a americkej biotechnologickej firmy Moderna 14 miliónov dávok očkovacej látky – pokrývajúcich sedem miliónov ľudí, pretože pre optimálnu ochranu pred nákazou sú potrebné dve dávky na osobu. Netanjahu v stredu oznámil, že krajina začne s podávaním vakcín od 27. decembra.



„Žiadam, aby bol každý izraelský občan zaočkovaný," vyhlásil Netanjahu, pričom uviedol, že pôjde príkladom a dá sa v Izraeli zaočkovať ako prvý.



Podľa vakcinačnej schémy bude ako prvý v Izraeli očkovaný zdravotnícky personál – približne 250 000 ľudí – potom starší ľudia, rizikové osoby a ich opatrovatelia. Po týchto skupinách budú nasledovať učitelia, vojaci a nakoniec zvyšok populácie.



Denník The Times of Israel napísal, že izraelské ministerstvo zdravotníctva zvažuje obmedzenie prístupu na verejné miesta pre tých Izraelčanov, ktorí sa proti COVID-19 odmietnu dať zaočkovať.



Podľa zvažovaného návrhu tí, ktorí vakcináciu odmietnu, sa podľa správ Dvanásteho kanálu izraelskej televízie nebudú môcť zúčastňovať spoločenských akcií, jesť v reštauráciách alebo často navštevovať kultúrne ustanovizne.



Televízia v tejto súvislosti citovala nemenovaných vysokopostavených úradníkov, keď uviedla, že vstup na ne bude povolený iba tým, ktorí dostali vakcínu alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom nedávneho testu na koronavírus nového typu.