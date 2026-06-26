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V Izraeli zverejnili archívne materiály o únose lietadla Air France
Únos lietadla na linke z Atén do Paríža sa uskutočnil 27. júna 1976.
Autor TASR
Tel Aviv 26. júna (TASR) - Izraelské štátne archívy zverejnili pri príležitosti 50. výročia únosu lietadla spoločnosti Air France do ugandského Entebbe rozsiahly súbor historických dokumentov, ktoré poskytujú detailný pohľad na rozhodovanie izraelskej vlády počas krízy. Medzi materiálmi sa nachádzajú aj doteraz utajené dokumenty. V piatok o tom informovala agentúra DPA.
Únos lietadla na linke z Atén do Paríža sa uskutočnil 27. júna 1976. Palestínski a nemeckí teroristi požadovali prepustenie väzňov z Izraela, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska vrátane členov nemeckej krajne ľavicovej skupiny Frakcia Červenej armády (RAF).
Po medzipristátí v Líbyi bolo lietadlo presmerované do ugandského Entebbe, kde útočníci prepustili väčšinu neizraelských cestujúcich a viac ako 100 izraelských a židovských rukojemníkov zadržiavali až do oslobodzovacej operácie izraelskej armády 4. júla 1976.
Pri tejto operácii zahynuli všetci útočníci, traja rukojemníci, niekoľko ugandských vojakov a veliteľ izraelskej jednotky Joni (Jonatan) Netanjahu – brat súčasného premiéra Benjamina Netanjahua.
Zverejnené materiály zároveň opisujú úvahy, strategické dilemy a možné scenáre, ktoré izraelská vláda počas krízy zvažovala.
Únos lietadla na linke z Atén do Paríža sa uskutočnil 27. júna 1976. Palestínski a nemeckí teroristi požadovali prepustenie väzňov z Izraela, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska vrátane členov nemeckej krajne ľavicovej skupiny Frakcia Červenej armády (RAF).
Po medzipristátí v Líbyi bolo lietadlo presmerované do ugandského Entebbe, kde útočníci prepustili väčšinu neizraelských cestujúcich a viac ako 100 izraelských a židovských rukojemníkov zadržiavali až do oslobodzovacej operácie izraelskej armády 4. júla 1976.
Pri tejto operácii zahynuli všetci útočníci, traja rukojemníci, niekoľko ugandských vojakov a veliteľ izraelskej jednotky Joni (Jonatan) Netanjahu – brat súčasného premiéra Benjamina Netanjahua.
Zverejnené materiály zároveň opisujú úvahy, strategické dilemy a možné scenáre, ktoré izraelská vláda počas krízy zvažovala.