V Izraeli zverejnili konečné neoficiálne výsledky pondelkových volieb

Jeruzalem 6. marca (TASR) - Izraelská pravicová strana Jednota (Likud) získala v pondelkových predčasných parlamentných voľbách 36 poslaneckých mandátov. Jej rival, centristická koalícia Modrá a biela, bude mať v Knesete 33 poslancov.



Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov volieb. Oficiálne výsledky hlasovania budú zverejnené na budúci týždeň.



Koalícia strán zastupujúcich izraelských Arabov - Jednotný zoznam - získala vo voľbách 15 mandátov.



Náboženská strana Združenie sefardov verných Tóre (Šas) bude mať v Knesete deväť poslancov, zatiaľ čo Jednotný judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora), blok pozostávajúci zo Strany práce (Avoda), strany Most (Gešer) a strany Energia (Merec) a ultrapravicová strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) exministra obrany Avigdora Liebermana budú mať po sedem mandátov.



Spravodajský portál i24news informoval, že pravicový blok bude mať 58 poslancov, čo je o tri menej ako nadpolovičná väčšina.



Predčasné parlamentné voľby sa v Izraeli konali 2. marca, šlo o tretie voľby v poradí za posledných 11 mesiacov. Po každých týchto voľbách nastala patová situácia, keď sa žiadnemu z lídrov najsilnejších strán nepodarilo v parlamente vytvoriť nadpolovičnú väčšinu.



Politológovia upozorňujú, že na rozdiel od uplynulých dvoch kôl volieb je teraz situácia iná: líder Likudu Benjamin Netanjahu je totiž od novembra minulého roku obvinený z podvodu, zneužitia dôvery a podplácania. Netanjahu vinu odmieta. V histórii Izraela je to prvýkrát, čo bude musieť úradujúci predseda vlády čeliť obvineniu z korupcie. Súdny proces s ním sa začne 17. marca v Jeruzaleme.