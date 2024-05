V Izraeli zverejnili video zo zajatia vojačiek zo základne Nahal Oz

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Príbuzní izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy zverejnili zábery únosu piatich vojačiek zo základne Nahal Oz, ktorý spáchali príslušníci kománd palestínskeho hnutia Hamas 7. októbra 2023.



Ako vo štvrtok uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI), video bolo nasnímané telesnými kamerami, ktoré mali na sebe teroristi z Hamasu, keď zaútočili na základňu pri hraniciach s Pásmou Gazou. Zábery zachytávajú Liri Albagovú, Karinu Arievovú, Agam Bergerovú, Daniellu Gilboaovú a Naamu Levyovú. Hamas ich všetky naďalej zadržiava ako rukojemníčky v Pásme Gazy.



Tieto zábery mali ich rodiny k dispozícii už dávnejšie. O ich odvysielanie v televízii požiadali s cieľom "prebudiť (izraelský) národ a najmä jeho vedenie", aby intenzívnejšie pracovali na ich prepustení.



Trojminútové zostrihané video sa začína v úkryte na základni Nahal Oz okolo 09.00 h. Najprv zachytáva, ako teroristi kričia a zväzujú ruky piatim mladým ženám-vojačkám, ktorých úlohou bolo monitorovať hranicu. Mladé ženy vyzerajú šokovane a viaceré sú zakrvavené.



Jeden z útočníkov v jednej pasáži videa komentuje vzhľad vojačiek a opisuje ich ako "ženy, ktoré môžu otehotnieť". Podľa TOI však použitý výraz možno preložiť aj ako "zajatkyňa" - predtým ho používali i teroristi z Islamského štátu na označenie svojich sexuálnych otrokýň.



Izraelský prezident Jicchak Herzog vo svojej reakcii po zverejnení videa uviedol, že "svet sa musí pozrieť na toto kruté zverstvo. Tí, ktorým záleží na právach žien, musia reagovať. Všetci, ktorí veria v slobodu, sa musia ozvať a urobiť všetko pre to, aby teraz priviedli všetkých rukojemníkov domov".



Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že zo zverejnených záberov je "zhrozený". Sľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby sa rukojemníci vrátili domov.



"Krutosť teroristov Hamasu len posilňuje moje odhodlanie bojovať zo všetkých síl, kým nebude Hamas zlikvidovaný, aby sa zabezpečilo, že to, čo sme dnes večer videli, sa už nikdy nezopakuje," napísal izraelský premiér v statuse na sieti X.



Mnohí rodinní príslušníci rukojemníkov obviňujú práve Netanjahua a jeho vládu z otáľania, ktoré zabránilo dosiahnutiu dohody o prepustení ich príbuzných.



Nahal Oz bol 7. októbra 2023 napadnutý desiatkami teroristov, ktorí na tejto základni strávili asi tri hodiny, dodala televízia Kešet 12, pričom uviedla, že tamojšej posádke neprišli na pomoc žiadne izraelské bezpečnostné zložky.



Toto video bolo zverejnené pred zasadnutím vojnového kabinetu v stredu večer. Podľa TOI jeho cieľom bolo vyvinúť tlak na ministrov, aby zintenzívnili úsilie o dosiahnutie dohody s Hamasom o prepustení rukojemníkov. Rokovania o dohode o prímerí sú od apríla na mŕtvom bode. Doteraz bola uzavretá len jediná takáto dohoda - v novembri 2023: zastavenie paľby trvalo týždeň a na slobodu sa dostalo 105 rukojemníkov.