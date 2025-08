V izraelskej osade v Predjordánsku utratili krokodíly ohrozujúce ľudí

Peca'el 5. augusta (TASR) - Izraelskí veterinári utratili krokodíly žijúce celé desaťročia na zanedbanej farme v izraelskej osade v okupovanom Predjordánsku. Došlo k tomu po opakovaných útekov týchto plazov chovaných v nehumánnych podmienkach, píše TASR podľa pondelňajšej správy agentúry AP.



Krokodíly jednak ohrozovali obyvateľov v oblasti a zároveň boli vystavené nehumánnemu zaobchádzaniu. Presný počet utratených krokodílov a spôsob utratenia nebol bezprostredne známy.



„Krokodíly nílske boli chované v opustenom areáli v zlých podmienkach - rovnajúcim sa týraniu zvierat - s nedostatočným prístupom k potrave, čo ich viedlo ku kanibalistickému správaniu,“ uviedol v pondelok izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT).



Tieto plazy boli pôvodne privezené do izraelskej osady Peca'el ako turistická atrakcia, takúto zárobkovú činnosť však zmarili násilnosti medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v Predjordánsku. Neskôr ich kúpil podnikateľ, ktorý ich plánoval utratiť a predať ich kožu. Izrael však v roku 2012 prijal zákon, v súlade s ktorým sú krokodíly chránené zvieratá a ich chov za účelom predaja na mäso či kožu a podobne je zakázaný.



„Nechcem ani pomyslieť na to, čo by sa stalo, ak nejaký krokodíl utečie a dostane sa k rieke Jordán; potom budeme mať medzinárodný incident,“ povedal ešte v roku 2018 agentúre AP miestny predstaviteľ. COGAT uviedol, že úrady vynaložili státisíce izraelských šekelov (vyše 25.000 eur) na opätovné oplotenie zdevastovanej farmy, ktorá je v zlom stave od svojho zatvorenia v roku 2013.