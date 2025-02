V izraelsko-libanonskom pohraničí došlo k ďalším incidentom

Bejrút 17. februára (TASR) - Izraelské jednotky v južnom Libanone spustili v nedeľu paľbu do skupiny civilistov, ktorí sa snažili vrátiť do libanonského mesta Húlá neďaleko hraníc s Izraelom. S odvolaním sa na libanonskú tlačovú agentúru NNA o tom informovala agentúra DPA, ktorá podotkla, že k streľbe došlo v čase platnosti prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, píše TASR. Napriek dohode o prímerí v oblasti stále dochádza k ojedinelým prípadom násilia.



Libanonské zdroje tvrdia, že pri incidente bola jedna žena údajne zastrelená a niekoľko ďalších ľudí bolo zranených. Izraelskí vojaci vraj zdržali aj tri osoby.



Izraelská armáda na margo incidentu uviedla, že jej vojaci spustili paľbu po tom, ako sa k armádnym stanovištiam priblížili podozrivé osoby. Tie, ktorí nereagovali na varovné výstrely, boli zadržané. Armáda uviedla, že nemá informácie o žiadnych obetiach.



Okrem toho pri pokuse o prienik na libanonské územie z Izraela bola v nedeľu zadržaná skupina asi 20 ultraortodoxných Izraelčanov, ktorí - podľa izraelských médií - uviedli, že chceli navštíviť hrob židovského učenca zo 4. storočia. Hrob sa nachádza v horách neďaleko mestečka Manara vo východnom Libanone.



Izraelská polícia zopakovala, že civilistom je prísne zakázané vstupovať do pohraničnej oblasti alebo prekračovať hranice s Libanonom. Za porušenie tohto nariadenia hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky.



Okrem toho izraelská armáda neskôr v nedeľu uviedla, že opäť bombardovala sklady zbraní patriace údajne libanonským šiitským milíciám Hizballáh. Terče útokov sa nachádzali v mestách Halbata a Džrabta na severe Libanonu. Neboli odtiaľ hlásené žiadne obete.



Podľa dohody o prímerí sa izraelské jednotky musia z južného Libanonu stiahnuť do utorka. Izrael sa však údajne usiluje o ďalšie predĺženie tejto lehoty - najmenej o 10 dní - do 28. februára.



Obe strany - Hizballáh i Izrael - sa navzájom obviňujú, že v plnej miere neplnia svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí: podľa Izraela libanonská armáda, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria a zabrániť Hizballáhu v návrate do v oblasti, nepostupuje dostatočne rýchlo. Izrael tiež tvrdí, že Hizballáh sa zatiaľ nestiahol ani do oblasti ležiacej severne od rieky Lítání, ako to bolo dohodnuté.



V rámci podpory hnutia Hamas, ktoré v palestínskom Pásme Gazy od októbra 2023 čelí ofenzíve izraelskej armády, Hizballáh takmer 14 mesiacov ostreľoval sever Izraela. Izrael na to reagoval vojenskou operáciou na juhu Libanonu, pri ktorej zabil aj popredných členov Hizballáhu.