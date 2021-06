V jadrovej elektrárni došlo k úniku plynov

Peking 15. júna (TASR) - V jadrovej elektrárni na juhu Číny došlo k úniku a následnému nahromadeniu vzácnych plynov, ktoré prevádzkovatelia potom vypustili do atmosféry. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na spolumajiteľa elektrárne, francúzsku firmu Framatome.



Francúzska spoločnosť EDF, ktorá je väčšinový vlastník firmy Framatome, uviedla, že v chladiacom systéme jedného z reaktorov došlo k nahromadeniu vzácnych plynov - xenónu a kryptónu.



Tieto plyny podľa nemenovaného hovorcu EDF unikli po tom, čo došlo k opotrebovaniu ochranného nánosu na niektorých palivových tyčiach.



Prevádzkovatelia elektrárne v meste Tchaj-šan v provincii Kuang-tung plyny pred vypustením najprv ošetrili a tým ich zbavili rádioaktivity, priblížil hovorca, pričom dodal, že nehrozí katastrofické zlyhanie ako napríklad roztavenie jadra.



Firma Framatome vo vyhlásení uviedla, že elektráreň napriek "problémom vo výkonnosti" naďalej funguje "v rámci bezpečnostných parametrov". EDF v tejto súvislosti zvolala mimoriadne zasadnutie predstavenstva elektrárne, píše AFP.



Americká stanica CNN predtým uviedla, že Washington situáciu sleduje už od minulého týždňa, keď Framatome americké ministerstvo energetiky informoval o "bezprostrednej rádiologickej hrozbe". Framatome zároveň podľa CNN obvinil čínsky regulačný orgán zo zvyšovania prijateľnej hladiny radiácie, aby elektráreň nemuseli odstaviť.



Predstaviteľ americkej vlády však pre CNN uviedol, že stav tohto zariadenia podľa Washingtonu nie je na "krízovej úrovni".



Prevádzkovateľ elektrárne, štátom vlastnená firma China General Nuclear Power Group (CGN), v nedeľu večer vo vyhlásení uviedla len to, že "environmentálne ukazovatele v jadrovej elektrárni a jej okolí sú normálne".



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) podľa vlastných slov v tejto súvislosti kontaktovala svoj náprotivok v Číne. V súčastnosti však nemá žiadne informácie o tom, že by došlo k "rádiologickému incidentu", dodala MAAE.