V Japonsko zadržali muža, ktorý vnikol do rezidencie cisára Naruhita

Tokio 3. januára (TASR) - Polícia zatkla muža, ktorý v noci na nedeľu vnikol do rezidencie japonského cisára Naruhita v Tokiu, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na japonské médiá.



Muž podľa japonskej televízie Fuji News Network (FNN) do cisárovej rezidencie vnikol cez dom pre hostí, ktorý v tom čase nebol strážený. Cisárska stráž ho zadržala v blízkosti rezidencie princeznej Juriko približne dve hodiny po tom, ako sa do objektu dostal. Princezná Juriko je prateta cisára Naruhita, pripomína AFP.



Podozrivý muž sa podľa svojich slov chcel stretnúť s členmi cisárskej rodiny, píše AFP s odvolaním sa na japonskú televíziu TBS.



V súvislosti s nepovoleným vniknutím do cisárskeho paláca v minulosti zadržali už viacero osôb.



V máji 2020 zatkli Japonca, ktorý preplával vodnú priekopu okolo paláca a dostal sa do pre verejnosť neprístupnej časti komplexu. Priekopu predtým preplávalo viacero Japoncov i cudzincov.



Naruhito sa ujal vlády 1. mája 2019 po tom, ako dva dni predtým plánovane abdikoval jeho otec, bývalý cisár Akihito.