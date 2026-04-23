< sekcia Zahraničie
V japonskom parlamente prešiel návrh o spravodajských službách
Spravodajské aktivity v Tokiu sú v súčasnosti rozdelené medzi rôzne rezorty vrátane ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany a polície.
Autor TASR
Tokio 23. apríla (TASR) - Dolná komora japonského parlamentu schválila vo štvrtok návrh zákona o posilnení kapacít spravodajských služieb v metropole Tokio. Ide o najnovší krok v kampani japonskej premiérky Sanae Takaičiovej s cieľom posilniť obranný a bezpečnostný aparát krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Japonskí predstavitelia dlhodobo tvrdia, že krajina potrebuje zlepšiť svoje spravodajské kapacity, aby odradila zahraničných špiónov, predišla terorizmu, chránila citlivé technológie a zlepšila národnú bezpečnosť. Kritici namietajú, že existujúca politika a orgány činné v trestnom konaní v Tokiu sú proti špionáži príliš uvoľnené a krajinu dokonca označujú za „raj špiónov“.
Táto otázka opätovne nadobudla na naliehavosti po vypuknutí diplomatického sporu s Pekingom po tom, čo Takaičiová vlani v novembri naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť pri akomkoľvek čínskom pokuse o dobytie Taiwanu. Peking, ktorý považuje tento demokratický ostrov za súčasť svojho územia a nevylúčil jeho anexiu silou, tieto výroky ostro kritizoval.
Spravodajské aktivity v Tokiu sú v súčasnosti rozdelené medzi rôzne rezorty vrátane ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany a polície. Podľa návrhu zákona, ktorý teraz mieri do hornej komory japonského parlamentu, by však vláda existujúci spravodajský orgán modernizovala tak, aby slúžil ako ústredné velenie pre zhromažďovanie a analýzu informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany verejnosti, píše AFP.
Návrh v dolnej komore prešiel s podporou väčšiny hlasov vrátane kľúčových opozičných strán. Podľa legislatívy by Národný spravodajský úrad integroval informácie zhromaždené rôznymi ministerstvami a podával správy novovytvorenej Národnej spravodajskej rade na čele s premiérom.
Zmena je podľa Takaičiovej nevyhnutná, „aby sa zabezpečil efektívny zber a efektívne využívanie vysokokvalitných spravodajských informácií“ pre rozhodovanie vlády. Japonská premiérka a jej vládnuci blok sa tiež snažia presadiť samostatnú legislatívu zameranú na boj proti špionáži. Jej kritici však vyjadrili obavy, že vylepšené spravodajské kapacity by mohli viesť k prekročeniu právomocí vlády a narušeniu individuálnej slobody a súkromia.
