V Japonsku a v Južnej Kórei zaznamenali doteraz najhorúcejšie leto
Autor TASR
Tokio/Soul 1. septembra (TASR) - V Japonsku a v Južnej Kórei zaznamenali meteorológovia v roku 2025 najvyššie teploty počas letných mesiacov od začiatku meraní. V pondelok o tom informovali úrady v oboch krajinách, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Priemerná teplota v Japonsku od júna do augusta „bola o 2,36 stupňa Celzia vyššia ako štandardná hodnota.... išlo tak o najteplejšie leto od začiatku merania v roku 1898“, uviedol Japonský meteorologický úrad. „Je to už tretie po sebe nasledujúce leto s rekordnými teplotami,“ dodal. Podľa údajov agentúry pre zvládanie požiarov a katastrof si v Japonsku od 1. mája do 24. augusta horúčavy vyžiadali hospitalizáciu 84.521 osôb. Vlani bolo za rovnaké obdobie hospitalizovaných 83.414 ľudí.
Aj juhokórejskí meteorológovia evidujú od júna do konca augusta nárast teplôt, pričom priemerná teplota bola 25,7 stupňa Celzia - najvyššia od začiatku zberu údajov v roku 1973. Predchádzajúca najvyššia priemerná teplota bola 25,6 stupňa.
V priebehu troch letných mesiacov dosahovali teploty v Soule najmenej 33 stupňov počas 28,1 dňa, čo je tretí najvyšší počet. Krajinu zároveň sužuje aj dlhotrvajúce sucho, ktoré postihlo i pobrežné mesto Kangnung na východe krajiny. Po týždňoch bez dažďa úrady v meste s 200.000 obyvateľmi vyhlásili stav národnej katastrofy a zaviedli sa obmedzenia pre spotrebu vody.
