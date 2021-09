V Japonsku chcú zvyšovať povedomie o medveďoch aj pomocou rokenrolu

Tokio 30. septembra (TASR) - Prefektúra Iwate na severe Japonska si objednala edukatívnu rokenrolovú pieseň, ktorou chce prispieť k ochrane svojich obyvateľov pred medveďmi a naučiť ich, ako sa pri stretnutí s touto šelmou správať. Pieseň sa bude do konca októbra hrať v nákupných centrách a jej zámerom je inštruovať ľudí, ako byť v oblasti výskytu medveďov v bezpečí.



Agentúra AFP priblížila, že vlani bolo v prefektúre Iwate pozorovaných viac ako 3300 medveďov, čo je veľký nárast v porovnaní s rokom 2017, keď ich bolo zaznamenaných len 700.



Skladbu napísala a nahrala dvojica miestnych šesťdesiatnikov-rockerov. Text piesne ponúka rady, ako sa správať pri stretnutí s medveďom: "nikdy sa neotočte chrbtom a neutekajte" či "pokúšať sa hrať mŕtveho nezaberá". Varuje aj pred rozplývaním sa nad roztomilosťou medvieďat, keďže ich rodič je zrejme neďaleko a môže zaútočiť.



Spevák Juuzen Taguči (69) podľa AFP povedal, že práve takéto rady mu dobre poslúžili, keď raz stretol medveďa v blízkosti poľa. Uviedol, že človek má vtedy tendenciu utekať, ale "moji starí rodičia mi pred rokmi povedali, že ak sa niekedy stretnem s medveďom, nemám sa otočiť, ale len pomaly cúvať". Dodal, že takéto poznatky vychádzajú z dlhodobých skúseností spolužitia vidiečanov s medveďmi.



Skladateľ Kaoru Tódó (61) uviedol, že pieseň pôvodne napísal ako blues. Avšak Taguči, ktorý hral posledných 50 rokov v rockových kapelách, dodal piesni "skvostný rockový nádych" pasážami, kde jeho hlas prechádza do zavýjania.



"Hovorí sa, že medvede sú nesmelé tvory, takže si myslím, že keby niekto počul pieseň hrať vonku, utečie," povedal Tódó. "To je sila rokenrolu," dodal.