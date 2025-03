V Japonskú horia lesy. Museli evakuovať už tisíce ľudí

Tokio 2. marca (TASR) - V Japonsku evakuovali tisíce ľudí z viacerých oblastí na severe krajiny pre rozsiahle lesné požiare. Plamene, ktoré si už vyžiadali najmenej jednu obeť, nebolo podľa agentúry AFP možné uhasiť ani v nedeľu, píše TASR.



Z oblastí okolo severojaponského mesta Ofunato utieklo približne 2000 osôb k priateľom či príbuzným, zatiaľ čo vyše 1200 ľudí sa evakuovalo do prístreškov, ozrejmili tamojšie úrady.



"Stále skúmame veľkosť zasiahnutej oblasti, no ide o najväčší požiar od roku 1992," povedal v sobotu pre agentúru AFP hovorca úradu pre zvládanie katastrof. Podľa niektorých správ sa požiar rozšíril na plochu dosahujúcu 1800 hektárov.



Na leteckých záberoch televízie NHK vidno biele stĺpy dymu aj štyri dni od vzniku požiaru. Doposiaľ sa našlo jedno zuhoľnatené telo, došlo k poškodeniu viac ako 80 budov a zmobilizovalo sa približne 1700 hasičov z celej krajiny.



V Japonsku bolo zaznamenaných v roku 2023 približne 1300 lesných požiarov, prevažne v období od februára do apríla, keď je podľa AFP suchší vzduch a silnejší vietor.