V Japonsku mali vlani vôbec prvýkrát menej než 700.000 pôrodov

Tokio 4. júna (TASR) - Počet pôrodov v Japonsku minulý rok vôbec prvýkrát klesol pod 700.000. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených v stredu. V krajine sa vlani narodilo 686.061 detí, teda o 41.227 menej než v roku 2023 a súčasne najmenej od začiatku meraní v roku 1899, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Na rekordne nízku hodnotu - 1,15 - klesla aj celková miera plodnosti, udávajúca priemerný počet detí, ktorý sa očakáva od jednej ženy, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Japonsko tiež podľa neho zaznamenalo v minulom roku 1,6 milióna úmrtí, čo je o 1,9 percenta viac než rok predtým.



Ako ukazujú dáta Svetovej banky, Japonsko má po Maroku druhú najstaršiu populáciu na svete. Premiér Šigeru Išiba označil túto situáciu za „tichý stav núdze“ a v snahe zvrátiť tento trend prisľúbil opatrenia na podporu rodiny, ako napríklad flexibilnejší pracovný čas.



Išiba takisto vyzval na oživenie vidieckych oblastí, v ktorých sa zmenšujúce sa dediny s väčšinovo staršími ľuďmi dostávajú do čoraz väčšej izolácie. Vo viac než 20.000 japonských obciach má väčšina obyvateľov 65 rokov a viac.



Krajina so 123 miliónmi obyvateľov okrem starnúcej populácie navyše zápasí s čoraz väčším nedostatkom pracovníkov. Tomu podľa AFP nepomáhajú ani pomerne prísne imigračné pravidlá.



V susednej Južnej Kórei bola úhrnná plodnosť v roku 2024 ešte nižšia než v Japonsku, a to 0,75. Aj napriek miernemu nárastu, ktorý je dôsledkom prírastku sobášov, však zostala jednou z najnižších na svete.