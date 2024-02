Japonský modul SLIM je pre dvojtýždňovú lunárnu noc opäť vypnutý

Tokio 1. februára (TASR) - Japonský lunárny pristávací modul SLIM je po krátkom uvedení do prevádzky opäť vypnutý. V misii bude pokračovať, pokiaľ prežije dvojtýždňovú lunárnu noc, uviedla japonská vesmírna agentúra JAXA vo štvrtok. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Po dokončení operácie z 30. až 31. januára sa začalo dvojtýždňové obdobie pokoja modulu SLIM počas dlhej lunárnej noci," napísala JAXA na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Napriek tomu, že SLIM nebol vyvinutý na to, aby prežil kruté lunárne noci, plánujeme od polovice februára obnoviť jeho prevádzku, keď bude na jeho solárne články opäť žiariť slnko," dodala japonská spoločnosť s tým, že tento modul úspešne dokončil pozorovania podľa pôvodného plánu a pravdepodobne preskúma viac oblastí, než predpokladali.



Modul SLIM (skratka pre Smart Lander for Investigating Moon) pristál na Mesiaci 19. januára. Po pristátí však nastali problémy s napájaním modulu cez solárne články, v dôsledku čoho bol modul až do pondelka vypnutý.



Po zmene uhla Slnka sa však podarilo obnoviť prevádzku tohto modulu a ten následne uskutočnil prvé vedecké pozorovania pomocou svojej viacpásmovej spektroskopickej kamery.



SLIM má v rámci svojej misie na Mesiaci potvrdiť prítomnosť vody, ktorá by sa mohla v budúcnosti stať kľúčom k vybudovaniu základní. Povrch Mesiaca síce pripomína kamenistú púšť, ale na póloch, kde je terén členitý a preniká tam málo slnečného svetla, by sa podľa vedcov mohla nachádzať voda v tuhom skupenstve.



Tento modul je navrhnutý na pristávanie s maximálnou presnosťou. V porovnaní s inými modulmi, ktoré na Mesiaci pristáli aj niekoľko kilometrov od plánovaného miesta, sa modulu SLIM podarilo pristáť len 55 metrov od pôvodne plánovaného miesta.



Zhromaždené údaje budú neskôr použité v rámci americkej misie Artemis 3. Jej cieľom je po viac než 50 rokoch vyslať ľudí na Mesiac. Jej štart nedávno odložili na september 2026.