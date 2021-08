V Japonsku naberá koronavírus na sile, padol denný rekord

Tokio 5. augusta (TASR) - V stredu padol v Japonsku rekord v počte denného nárastu nakazených ľudí na koronavírus. Japonské médiá uviedli, že počet nakazených za jeden deň prekročil 14.000 prípadov, čo je zatiaľ maximum. V hlavnom meste Tokiu zaznamenali rekordných 4166 prípadov napriek tomu, že od 12. júla v metropole platí núdzový stav.



Japonsko hlásilo od nedele rekordné denné čísla päť dní za sebou. Premiér Jošihide Suga zvažuje zaviesť núdzový stav aj pre prefektúry Fukušima, Točigi a Aiči. Rozhodnúť by sa malo vo štvrtok.



V dejisku OH pribudlo aj 31 nových pozitívnych testov u ľudí, ktorí sú akreditovaní na hry. Informoval o tom oficiálny web OH. V tomto zozname je aj jeden športovec. Ďalšie prípady sa týkajú dobrovoľníkov, dodávateľov, novinárov a zamestnancov.