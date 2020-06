V Japonsku napokon nerozmiestnia protiraketový systém z USA

Tokio 25. júna (TASR) - Japonská rada pre národnú bezpečnosť rozhodla o tom, že na území Japonska nebudú rozmiestnené drahé americké systémy protiraketovej obrany z USA, ktoré mali posilniť obranychopnosť krajiny pred hrozbou zo strany Severnej Kórey. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.



Členovia Rady prijali príslušné rozhodnutie v stredu. Japonská vláda bude teraz musieť s americkou stranou rokovať o vyrovnaní finančných záväzkov, keďže americký systém Aegis Ashore už Japonsko oficiálne odkúpilo.



Podľa japonského ministra obrany Taróa Kóna Japonsko podpísalo s USA zmluvu v hodnote takmer polovice z celkových nákladov a časť z toho už zaplatilo.



Minister obrany avizoval už začiatkom minulého týždňa, že systém Aegis Ashore, ktorý mal podľa pôvodných odhadov stáť Japonsko v nasledujúcich 30 rokoch 4,1 miliardy dolárov, na japonskom území napokon rozmiestnený nebude.



Od japonskej bezpečnostnej rady sa teraz okrem iného očakáva, že do konca tohto roka prepracuje základnú stratégiu obrany krajiny.



Radarové komponenty Aegis Ashore mali byť pôvodne umiestnené v prefektúre Akita na severe a v prefektúre Jamaguči na juhu krajiny. Tento zámer sa však stretol s odporom tamojších obyvateľov, ktorí sa okrem iného obávali, že v prípade konfliktu sa môžu stať cieľom nepriateľského útoku. Vláda však pôvodne sľúbila, že systém Aegis Ashore nebude rozmiestnený v blízkosti obývaných oblastí.



Ministerstvo obrany sa nakoniec rozhodlo systém nerozmiestniť, keďže nebolo možné dostatočne zaistiť bezpečnosť obývaných oblastí. Vyžadovalo by si to totiž jeho zásadné zmeny, ktoré by boli časovo a finančne príliš náročné.