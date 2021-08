V Japonsku opäť zaznamenali rekordný počet nových prípadov COVID-19

Japonský premiér Jošihide Suga, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tokio 4. augusta (TASR) - Japonsko v stredu varovalo, že počet prípadov nákazy koronavírusom v krajine stúpa nevídaným tempom. V krajine opäť zaznamenali rekordný počet nových infekcií, informovala agentúra Reuters.V stredu metropola Tokio hlásila nový rekord - 4166 nový infekcií, čo je najviac od začiatku pandémie. Rekordný počet nakazených však nepribudol len v hlavnom meste, ale aj v celej krajine, kde v stredu evidovali viac ako 14.200 prípadov.Dôvodom nevídane rýchleho šírenia koronavírusu je podľa japonského ministra zdravotníctva Norihisa Tamura nákazlivejší variant delta.Japonský premiér Jošihide Suga v pondelok oznámil, že nemocnice budú hospitalizovať iba tých pacientov s covidom, ktorí sú vážne chorí alebo patria do rizikovej skupiny. Ostatní občania s ľahkým priebehom ochorenia majú ostať v domácej izolácii. Tento krok však vyvolal vlnu nevôle, keďže sa mnohí obávajú, že prispeje k zvýšeniu úmrtí v súvislosti s koronavírusom.Šéf rezortu zdravotníctva sa preto snažil v stredu tento krok obhájiť.uviedol Tamura, ktorý však zároveň naznačil, že toto opatrenie môže byť stiahnuté.uviedol Tamura.Japonská metropola je v súčasnosti dejiskom letných olympijských hier. Suga, ako aj organizátori hier trvajú na tom, že športová udalosť nemá žiaden súvis s narastajúcim počtom nových prípadov. Hlavný zdravotný poradca Šigeru Omi však upozornil na to, že olympijské hry môžu ovplyvniť správanie Japoncov, ktorí môžu častejšie ignorovať prosbu vlády, aby sa zdržiavali predovšetkým doma.Japonsko v pondelok rozšírilo núdzový stav na tri ďalšie prefektúry pri Tokiu a prefektúru Osaka na západe krajiny. V Tokiu i na ostrove Okinava platí núdzový stav momentálne do 31. augusta.