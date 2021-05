V Japonsku otvorili dve hromadné očkovacie centrá

Tokio 24. mája (TASR) - V Japonsku sa v pondelok v hlavnom meste Tokio a v Osake otvorili prvé dve hromadné vakcinačné centrá s cieľom zvýšiť tempo očkovacej kampane pred začiatkom letných olympijských hier, ktorých termín museli organizátori z dôvodu pandémie nového koronavírusu posunúť na koniec júla. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Obe očkovacie strediská, ktoré prevádzkuje armáda, plánujú v Japonsku – krajine, ktorá bojuje už proti štvrtej vlne pandémie – denne podať tisícky dávok vakcín, pričom ako prví prídu na rad starší obyvatelia. V Tokiu, kde bude centrum otvorené 12 hodín denne po dobu troch mesiacov, chcú každý deň aplikovať do 10 000 dávok vakcíny Moderna a v treťom najväčšom meste Osaka do 5000 dávok.



Vakcínu od americkej firmy Moderna a švédsko-britskej spoločnosti AstraZeneca schválili v krajine minulý piatok. AstraZenecu však pre obavy z možného výskytu krvných zrazenín po očkovaní nenasadia okamžite.



Dosiaľ sú kompletne zaočkované len dve percentá zo 125 miliónov obyvateľov Japonska – napríklad Spojené štáty pre porovnanie aplikovali obe dávky vakcíny zhruba 40 percentám populácie; vo Francúzsku je to 15 percent.



Za relatívne pomalou očkovacou kampaňou v Japonsku sú prísne medicínske pravidlá a komplexná byrokracia. Japonský premiér Jošihide Suga poveril spustením masových očkovacích lokalít ministerstvo obrany v apríli. Ďalšie takéto zariadenia by sa mali v budúcnosti otvoriť v meste Nagoja, Kóbe či iných veľkých mestách.



Vo februári začali v Japonsku očkovať vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech zdravotníkov a neskôr i osoby staršie ako 65 rokov - túto vekovú skupinu plánuje vláda zaočkovať do konca júla, keď sa začínajú olympijské hry.



Veľká časť verejnosti je proti tomu, aby toto leto hry konali, avšak organizátori trvajú na tom, že toto podujatie môže prebehnúť bezpečne. Hoci väčšina športovcov pricestuje do Japonska až po tom, ako dostanú vakcínu, očkovanie nie je podmienkou účasti.



Pandémia nezasiahla Japonsko až v tak veľkej miere ako niektoré iné krajiny, komentuje AFP. Celkovo tam ochoreniu COVID-19 podľahlo približne 12.000 ľudí, no najnovší nárast infikovaných vytvára tlak na tamojšie nemocnice.



V Tokiu, Osake a v ďalších ôsmich regiónoch platí do konca mája núdzový stav. Podľa niektorých medializovaných správ by sa však platné epidemické opatrenia mohli predĺžiť o ďalšie tri týždne do 20. júna.