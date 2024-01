V Japonsku po takmer 50 rokoch zrejme dolapili radikálneho ľavičiara

Tokio 26. januára (TASR) - V Japonsku po takmer 50 rokoch zrejme dolapili bývalého člena radikálnej ľavicovej skupiny zodpovednej za bombové útoky v 70. rokoch minulého storočia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na piatkové správy japonských médií.



Fotografie mlado vyzerajúceho, teraz už 70-ročného Satošiho Kirišimu sa už celé desaťročia objavujú na plagátoch hľadaných osôb na policajných staniciach po celom Japonsku. Vo štvrtok bol však v nemocnici západne od Tokia zadržaný muž, o ktorom sa polícia domnieva, že by to mohol byť Kirišima, uvádza japonská televízia TBS. Úrady medzičasom preverujú mužovu totožnosť.



Zadržaný muž sa do nemocnice nahlásil pod iným menom. Je však smrteľne chorý na rakovinu a v nemocnici sa napokon priznal, že je Kirišima, uviedla japonská televízia NHK.



Japonská polícia sa pre AFP odmietla k prípadu vyjadriť.



Kirišima bol členom skupiny nazvanej Východoázijský protijaponský ozbrojený front, ktorá podnikla sériu smrteľných bombových útokov vo veľkých japonských firmách. Pri jednom takomto útoku v strojárskej spoločnosti Mitsubishi Heavy Industries v roku 1974 zahynulo osem ľudí.