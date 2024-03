V Japonsku pokračujú vo vyšetrovaní kauzy s užitím výživových doplnkov

Tokio 30. marca (TASR) - Japonský úrad verejného zdravotníctva v sobotu vykonal obhliadku v továrni spoločnosti, ktorej meno sa spomína v súvislosti s úmrtiami po užití výživových doplnkov na báze červenej fermentovanej ryže.



Vzhľadom na to, že spoločnosť Kobayashi Pharmaceutical v Osake presunula časť výroby do továrne v západojaponskej prefektúre Wakayama, v nedeľu sa prehliadka uskutoční aj tam, informovala v sobotu agentúra DPA.



V súvislosti s užitím doplnku na báze fermentovanej ryže spoločnosť Kobayashi Pharmaceutical nateraz oznámila päť úmrtí a hospitalizáciu viac ako 110 ľudí, ktorí podľa všetkého trpia zlyhaním obličiek. Ďalších asi 680 ľudí už kontaktovalo svojho lekára alebo tak plánuje urobiť.



Spoločnosť pred časom pripustila, že zdravotné problémy by mohla vyvolávať kyselina puberulová - produkt metabolizmu niektorých plesní rodu Penicillium. Podľa japonského ministerstva zdravotníctva by táto látka mohla byť toxická.



Mnohí ľudia výživový doplnok na báze fermentovanej ryže užívali pre deklarované zdravotné benefity vrátane zníženia hladiny LDL cholesterolu. Vedecké štúdie však súčasne varovali, že takéto prípravky v závislosti od svojho chemického zloženia môžu poškodiť orgány ako pečeň či obličky.



Firma Kobayashi Pharmaceutical Company dodávala červenú kvasnicovú ryžu približne 50 ďalším spoločnostiam v Japonsku, z ktorých mnohé sa rozhodli stiahnuť z trhu produkty s jej obsahom - ide napr. o šumivé saké, šalátové dresingy alebo fermentovanú sójovú pastu miso.



Medzičasom japonská vláda požiadala aj ostatných výrobcov potravinových doplnkov o overenie svojich produktov a informovala o tejto záležitosti aj zahraničie.