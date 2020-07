V Japonsku pokračujú záchranné operácie po silných prívalových dažďoch

Tokio 6. júla (TASR) - V Japonsku pokračujú v pondelok záchranné operácie po silných víkendových prívalových dažďoch a následných zosuvoch pôdy, ktoré si dosiaľ vyžiadali najmenej 24 životov, píšu agentúry AFP a DPA.



Úrady predpokladajú, že ďalších najmenej 14 ľudí pravdepodobne zahynulo v opatrovateľskom domove v prefektúre Kumamoto. Niekoľko ľudí pracovníci záchranných zložiek našli v domove v stave "kardiorespiračného zlyhania", čo je termín, ktorý japonské úrady používajú predtým, než lekári oficiálne potvrdia úmrtie. Tri ďalšie osoby záchranné zložky našli v stave podchladenia.



Ďalších najmenej 12 ľudí je naďalej nezvestných.



Nešťastie je výsledkom silného prívalého dažďa, ktorý západné Japonsko zasiahol v sobotu ráno miestneho času, v dôsledku čoho sa zo svojho koryta vylialo niekoľko riek. Zrútilo sa najmenej 14 mostov vrátane desiatich nad riekou Kuma.



"Pracovníci záchranných zložiek dnes (v pondelok) ráno neúnavne pokračujú v pátraní," uviedol hovorca prefektúry Kumamoto na západe krajiny.



Do oblasti vláda nasadila viac ako 40.000 členov ozbrojených síl, pobrežnej stráže a hasičského zboru, uviedla agentúra AP.



V regióne boli pozastavené aj niektoré vlakové spojenia, zatiaľ čo bez energie ostalo viac ako 8000 domácností.



Silné dažde by v Japonsku mali pokračovať až do utorka. Japonská meteorologická asociácia vydala pre stovky tisíc ľudí nepovinný evakuačný príkaz.