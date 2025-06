V Japonsku popravili „vraha z Twitteru“, uviedli médiá

Tokio 27. júna (TASR) - Japonsko prvýkrát od roku 2022 popravilo muža čakajúceho v cele smrti, oznámila v piatok verejnoprávna televízia NHK i ďalšie médiá. V prípade popraveného ide podľa nich o Takahira Širaišiho, odsúdeného za vraždu deviatich ľudí. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Vrážd sa 34-ročný Širaiši, prezývaný aj „vrah z Twitteru“, čo je pôvodný názov sociálnej platformy X, podľa rozsudku dopustil v roku 2017. Japonské ministerstvo spravodlivosti odmietlo potvrdiť, že bol obesený.



Širaišiho odsúdili na trest smrti za vraždu deviatich osôb, s ktorými sa zoznámil práve na spomínanej platforme. Svoje obete, prevažne ženy vo veku od 15 do 26 rokov, nalákal do svojho bytu pri metropole Tokio, kde ich zabil a ich telá rozsekal, píše AFP.



Zameriaval sa najmä na obete, ktoré mali samovražedné sklony. Následne im sľuboval, že im pomôže zomrieť. Kúsky tiel potom skrýval v mraziacich boxoch vo svojom malom byte, kde ich aj polícia v rámci pátrania po jednej z obetí objavila.



Obhajoba pôvodne tvrdila, že obete zomreli dobrovoľne, a žiadala, aby Širaiši nebol súdený za vraždu. On sám však neskôr potvrdil, že ich zabil proti ich vôli. V prípade obetí išlo o osem žien a jedného muža, ktorý bol známym jednej z nezvestných žien.



Japonsko má spomedzi priemyselných krajín jednu z najvyšších mier samovrážd; každoročne v krajine dobrovoľne ukončí svoj život približne 20.000 ľudí.



Japonsko a Spojené štáty sú jedinými dvoma členmi skupiny G7, ktoré si zachovali vykonávanie trestu smrti, konštatuje AFP.