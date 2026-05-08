ÚTOK MEDVEĎA: O život prišla 55-ročná žena
V Japonsku bol v posledných rokoch zaznamenaný čoraz väčší výskyt medveďov, a to aj v obývaných oblastiach.
Autor TASR
Tokio 8. mája (TASR) - Japonské úrady v piatok potvrdili prvý smrteľný útok medveďa v tomto roku. Jeho obeťou sa v apríli stala 55-ročná žena. Polícia podľa médií vyšetruje aj ďalšie dve úmrtia, ktoré mohla spôsobiť táto šelma. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tento týždeň sa našli ďalšie dve telá - jedno v utorok v lese v prefektúre Jamagata a druhé vo štvrtok v prefektúre Iwate na severe Japonska, kde na inom mieste 21. apríla prišla o život aj zmienená žena.
Ako informovala televízia NHK, pri najnovšom podozrení na útok medveďom v prefektúre Iwate sa 69-ročná žena stratila po tom, čo sa vybrala do lesa zbierať jedlé byliny. Údajne mala na tvári a hlave rany, ktoré zrejme spôsobili pazúry zvieraťa. V oblasti začnú už v piatok hliadkovať miestni poľovníci.
V Japonsku bol v posledných rokoch zaznamenaný čoraz väčší výskyt medveďov, a to aj v obývaných oblastiach. Za nárastom je podľa AFP viacero príčin vrátane poklesu počtu obyvateľov i klimatických zmien. V septembri preto krajina zmiernila svoje pravidlá, aby mohli poľovníci slobodnejšie používať pušky v zastavaných oblastiach.
Pri útokoch medveďov utrpelo od 1. apríla 2025 do 31. marca 2026 v Japonsku zranenia 216 ľudí, ako vyplýva z údajov ministerstva životného prostredia. Ide o výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym rokom, keď zahynuli traja ľudia a 82 bolo zranených.
