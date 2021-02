V Japonsku potvrdili výskyt nového variantu koronavírusu

Tokio 19. februára (TASR) - Japonské úrady v piatok potvrdili, že v krajine sa vyskytuje nový variant koronavírusu SARS-CoV-2. Ohnisko nákazy je v imigračnom centre nachádzajúcom sa v regióne Kantó, ktorého súčasťou je aj hlavné mesto Tokio, uviedla v piatok agentúra Reuters.



Nový variant bol zistený u 91 ľudí v imigračnom centre a u dvoch osôb testovaných na letiskách, oznámil tajomník úradu vlády Kacunobu Kató.



"Je možné, že (nový variant) je nákazlivejší ako doterajšie varianty a ak sa bude ďalej rozširovať, mohlo by to viesť k rapídnemu nárastu prípadov nákazy," povedal Kató.



Odborníci sa domnievajú, že nový variant - odlišný od ostatných, sporadicky sa vyskytujúcich v Japonsku - má pôvod v zahraničí. Takzvaný spike proteín, nachádzajúci sa na povrchu vírusu, však obsahuje mutáciu E484K, ktorá sa vyskytuje aj u doterajších známych variantov a mohla by znížiť účinnosť niektorých vakcín.



Japonské úrady v piatok zároveň potvrdili rozšírenie nákazy v imigračnom zariadení v Tokiu, kde sa nakazilo päť zamestnancov a 39 zo 130 zadržaných osôb. Všetci nakazení sa nachádzajú v karanténe a nikto nemá vážne príznaky ochorenia COVID-19. Predstavitelia zariadenia však z dôvodu ochrany súkromia neposkytli informácie o ich identite.



Ľudskoprávne organizácie už dlhodobo kritizujú systém migračných centier v Japonsku pre nedostačujúcu zdravotnú starostlivosť, zlé ubytovacie podmienky a sledovanie pohybu zadržaných.



Japonsko doteraz zaznamenalo 151 prípadov nákazy zmutovanými verziami koronavírusu, ktoré sa po svete začali šíriť z Británie, Juhoafrickej republiky a Brazílie, informoval tamojší rezort zdravotníctva. Od začiatku pandémie zaznamenali v tejto ostrovnej krajine viac ako 400 000 infikovaných a 7194 úmrtí.