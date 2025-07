V Japonsku sa od začiatku roka nakazilo čiernym kašľom 43.000 ľudí

Tokio 15. júla (TASR) - Od začiatku roka zaznamenali v Japonsku bezmála 44.000 prípadov čierneho kašľa. Je to viac než desaťnásobok oproti celému vlaňajšku. Vyplýva to z predbežných údajov zverejnených v utorok Inštitútom pre zdravotnú bezpečnosť, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Počet prípadov čierneho kašľa v Japonsku podľa agentúry Kjódó naďalej stúpa a kumulatívne dosiahol tento rok 43.728, kým vlani ich bolo za celý rok približne 4000. Rekordných 3578 prípadov zaznamenali v nemocniciach v týždni končiacom 6. júlom.



V Európe sa v roku 2024 nakazilo čiernym kašľom takmer 300.000 ľudí, čo je viac ako trojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku, uviedol v utorok regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge, ktorý zverejnil najnovšie údaje o miere očkovania detí.



WHO spolu s organizáciou UNICEF uviedla, že aspoň jednu dávku vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu dostalo celosvetovo 89 percent detí, zatiaľ čo 85 percent dostalo všetky tri dávky.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v polovici mája potvrdil, že na Slovensku bol v tomto roku výskyt prípadov čierneho kašľa vysoký - hlásených bolo 3166 prípadov. ÚVZ SR ale od apríla eviduje postupný pokles.



Čierny kašeľ je podľa WHO vysoko nákazlivé respiračné ochodenie, ktoré spôsobuje baktéria Bordetella pertussis. Z človeka na človeka sa prenáša predovšetkým kvapôčkami vznikajúcimi pri kašli alebo kýchaní. Ochorenie je najnebezpečnejšie u dojčiat - v tejto vekovej skupine môže byť smrteľné.