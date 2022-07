V Japonsku sa začali voľby do hornej komory parlamentu

Tokio 10. júla (TASR) - V Japonsku sa v nedeľu ráno začali voľby do hornej komory parlamentu. Deje sa tak iba dva dni po tom, ako touto krajinou otriasla vražda bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho, ktorého v piatok počas prejavu v rámci predvolebnej kampane zastrelil atentátnik. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Podľa prieskumov by v nedeľných voľbách mali voliči rozhodnúť o posilnení väčšiny vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) v hornej komore parlamentu.



Tieto voľby sa v Japonsku zvyčajne považujú za referendum o dôvere v súčasnú vládu, píše agentúra Reuters. Volebné miestnosti sa zatvoria o 20.00 h miestneho času (13.00 h SELČ).



Voľby do hornej komory japonského parlamentu zatienila vražda niekdajšieho premiéra a lídra strany LDP Abeho. Úradujúci japonský premiér Fumio Kišida v súvislosti s týmto atentátom v piatok uviedol, že "nenachádza slová".



"Modlil som sa za záchranu jeho života, napriek tomu som sa dozvedel o jeho smrti. Je to skutočne poľutovaniahodné. Nenachádzam slová. Vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť a modlitby, nech jeho duša odpočíva v pokoji," povedal Kišida v emotívnom prejave novinárom.



V sobotu však občanom Japonska pripomenul, že násilie nesmie zastaviť demokratický proces v krajine.



Atentátnik Jamagami Tecuja v piatok podomácky vyrobenou zbraňou dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra v meste Nara počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami. Po zadržaní ako motív činu uviedol svoju nespokojnosť s Abem.