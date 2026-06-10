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V Japonsku schválili návrh na riešenie krízy v nástupníctve na trón
Cisársky dvor v Japonsku sa riadi prísnymi pravidlami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť iba mužskí potomkovia v mužskej línii.
Autor TASR
Tokio 10. júna (TASR) - Japonský parlament v stredu schválil návrh právneho rámca, ktorý má zmierniť hroziacu krízu v nástupníctve na trón. V cisárskej rodine je totiž v súčasnosti len jediný mladý mužský následník trónu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Cisársky dvor v Japonsku sa riadi prísnymi pravidlami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť iba mužskí potomkovia v mužskej línii. Jediným takým následníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita.
Trón podľa platných pravidiel nemôžu zdediť ženy ani starší muži. Najmladším z nich je 60-ročný korunný princ Akišino, brat cisára Naruhita a otec princa Hisahita.
Poslanci japonského parlamentu v stredu v zásade podporili návrh na úpravu zákona o cisárskom dvore a predložili ho premiérke Sanae Takaičiovej.
Návrh počíta s tým, že ženy by si mohli zachovať člena cisárskej rodiny aj po sobáši s osobou neurodzeného pôvodu a že cisárska rodina by mohla adoptovať mužských príbuzných z vedľajších línií. Podľa návrhu by adoptovaní muži neboli priamymi následníkmi trónu, ale ich synovia by už do línie nástupníctva mohli patriť.
„Vzhľadom na rozdielne názory sa domnievame, že sme dosiahli najlepšie možné riešenie,“ uviedol predseda dolnej komory Eisuke Mori pred odovzdaním stanoviska parlamentu vláde.
Po tom, ako vláda pripraví legislatívne zmeny, sa návrh vráti do parlamentu. Mori vyjadril želanie, aby bol prijatý ešte pred koncom aktuálnej schôdze 17. júla.
Cisárska rodina má v súčasnosti 16 členov, z toho päť mužov – cisára, jeho brata, princa Hisahita, bývalého cisára Akihita a jeho brata. Cisár Naruhito má dcéru Aiko, ktorá by podľa platných pravidiel musela po sobáši odísť z cisárskeho dvora.
Návrh poslancov nerieši možnosť nástupu ženy na trón, hoci táto myšlienka má u japonskej verejnosti veľkú podporu.
Cisársky dvor v Japonsku sa riadi prísnymi pravidlami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť iba mužskí potomkovia v mužskej línii. Jediným takým následníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita.
Trón podľa platných pravidiel nemôžu zdediť ženy ani starší muži. Najmladším z nich je 60-ročný korunný princ Akišino, brat cisára Naruhita a otec princa Hisahita.
Poslanci japonského parlamentu v stredu v zásade podporili návrh na úpravu zákona o cisárskom dvore a predložili ho premiérke Sanae Takaičiovej.
Návrh počíta s tým, že ženy by si mohli zachovať člena cisárskej rodiny aj po sobáši s osobou neurodzeného pôvodu a že cisárska rodina by mohla adoptovať mužských príbuzných z vedľajších línií. Podľa návrhu by adoptovaní muži neboli priamymi následníkmi trónu, ale ich synovia by už do línie nástupníctva mohli patriť.
„Vzhľadom na rozdielne názory sa domnievame, že sme dosiahli najlepšie možné riešenie,“ uviedol predseda dolnej komory Eisuke Mori pred odovzdaním stanoviska parlamentu vláde.
Po tom, ako vláda pripraví legislatívne zmeny, sa návrh vráti do parlamentu. Mori vyjadril želanie, aby bol prijatý ešte pred koncom aktuálnej schôdze 17. júla.
Cisárska rodina má v súčasnosti 16 členov, z toho päť mužov – cisára, jeho brata, princa Hisahita, bývalého cisára Akihita a jeho brata. Cisár Naruhito má dcéru Aiko, ktorá by podľa platných pravidiel musela po sobáši odísť z cisárskeho dvora.
Návrh poslancov nerieši možnosť nástupu ženy na trón, hoci táto myšlienka má u japonskej verejnosti veľkú podporu.