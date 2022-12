V Japonsku schválili návrh zákona o finančných príspevkoch pre cirkvi

Tokio 8. decembra (TASR) — Dolná komora japonského parlamentu vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje pravidlá súvisiace s finančnými príspevkami darcov pre náboženské organizácie. Urobila tak v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa Cirkvi zjednotenia, ktoré sa začalo po vražde japonského expremiéra Šinzóa Abeho. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Cirkev známa tiež ako Munova sekta sa dostala do centra pozornosti po júlovom atentáte na Abeho. Útočník po zadržaní povedal, že konal z nenávisti voči tejto sekte, ktorú Abe podporoval. Matka atentátnika sekte venovala značné finančné dary, čo viedlo k jej bankrotu.



Zákon, ktorý pred nadobudnutím účinnosti musí ešte schváliť aj horná komora parlamentu, predložil japonský premiér Fumio Kišida. AFP dodáva, že jeho vláda čelila v súvislosti s prepojením niektorých politikov na Cirkev zjednotenia kritike.



Zákon umožní veriacim a ich rodinám požiadať o vrátenie darov a náboženským skupinám zakáže získavať finančné prostriedky donucovacími prostriedkami, napríklad tým, že darcom prisľúbia za takúto podporu večnú spásu. Ak budú náboženskí predstavitelia usvedčení, že žiadali o príspevky aj týmto spôsobom, môžu dostať pokutu alebo trest odňatia slobody až na jeden rok.



Cirkev zjednotenia podľa AFP odmieta, že by nútila svojich členov posielať jej peňažné dary. Mnoho bývalých členov tejto cirkvi však verejne kritizuje jej praktiky a prepojenia na najvyšších politických predstaviteľov.



Vyšetrovanie tejto cirkevnej organizácie nariadil Kišida ešte vlani v októbri. Cirkev má čas do 9. decembra, aby zodpovedala otázky týkajúce sa jej financovania a organizácie. Tento proces by mohol viesť k tomu, že táto cirkev stratí štatút náboženskej organizácie oslobodenej od platenia daní.