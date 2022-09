V Japonsku testujú vybavenie pre švábov-kyborgov

Tokio 23. septembra (TASR) - V nie príliš vzdialenej budúcnosti môžu pri záchrane ľudí spod trosiek budov po zemetrasení pomáhať šváby-kyborgovia. TASR informuje podľa správy Reuters.



Ide o jedno z možných využití výskumu japonských vedcov, ktorí zvládli upevnenie tenkého filmu solárnych článkov a miniatúrnej elektroniky na chrbáte švábov. Vďaka tomu dokážu určovať ich pohyb pomocou diaľkového ovládania.



Kendžiró Fukuda a jeho tím v laboratóriách vedeckovýskumného ústavu Riken vyvinuli solárne články s hrúbkou štyri mikróny (asi štvrtina hrúbky ľudského vlasu) a miniatúrne elektronické zariadenie. Šváby sa s ním môžu voľne pohybovať, pričom solárny článok generuje dostatok energie na odosielanie signálov do zmyslových orgánov na zadných končatinách a tým ich navigáciu.



Cieľom je vyvinúť technológiu na cielené vysielanie hmyzu do nebezpečných oblastí, kde by mohli pracovať oveľa efektívnejšie než roboty.



"Batérie v malých robotoch sa rýchlo vybijú, takže majú málo času na prieskum," povedal Fukuda. "Kľúčovou výhodou (kyborgského hmyzu) je, že sa sám pohybuje, takže potrebná energia nie je ani zďaleka taká veľká."



Vedci si na experimenty vybrali madagaskarské šváby, pretože sú dostatočne veľké (päť až osem cm) a nemajú krídla, ktoré by prekážali pri umiestnení mikroprístrojov. Aj s takýmto "batôžkom" dokážu prekonávať menšie prekážky a pri prevrátení na chrbát sa ľahko dokážu pretočiť naspäť.



Výskum zatiaľ čelí "detským" chorobám. Pri nedávnej demonštrácii dostal šváb cez bluetooth signál, aby odbočil doľava. Namiesto cesty správnym smerom sa však začal točiť do kruhu.



Ďalšou výzvou je miniaturizácia komponentov, čo umožní ľahší pohyb a pripojenie ďalších senzorov či dokonca kamery. Okrem záchrany ľudí spod trosiek sa tenučké fólie solárnych článkov budú môcť použiť ako náplaste na monitorovanie životných funkcií ľudí. Pri dostatočne veľkej ploche by tiež mohli slúžiť ako zdroj energie na nabitie mobilného telefónu.