V Japonsku vykopali poklad asi 100.000 mincí

Maebaši 21. novembra (TASR) – Japonskí archeológovia objavili poklad asi 100.000 medených mincí v meste Maebaši severovýchodne od Tokia. Najstaršie majú viac ako 2000 rokov a časť z nich má čínsky pôvod. Nález sa podaril v rámci archeologického prieskumu pred výstavbou továrne. TASR informuje podľa japonského denníka Asahi Šimbun a webu Live Science.



Mince s hranatým otvorom v strede boli zviazané slameným povrázkom do stĺpcov po zhruba sto kusoch a celý poklad bol prekrytý rohožou z ryžovej slamy. Celkovo bolo vykopaných 1060 stĺpcov mincí. Presné datovanie archeológovia zatiaľ urobili len pre malú vzorku z nich.



V blízkom okolí v minulosti stáli usadlosti významných ľudí v stredovekom Japonsku a mince boli pravdepodobne narýchlo ukryté do zeme pred blížiacou sa vojnou.



Doteraz bolo preskúmaných 334 mincí a potvrdených 44 rôznych typov. Najstaršia minca Pan Liang z Číny pochádza z roku 175 pred naším letopočtom.



Na základe najmladšej mince z roku 1265 archeológovia vznik pokladu datujú do obdobia Kamakura. V Japonsku vtedy vznikol dynastický systém šogunov (vojenských vládcov), pričom cisár bol ceremoniálnou fugúrkou bez reálnej politickej moci. Ďalšie spresnenie vzniku pokladu urobia až po analýze všetkých mincí.