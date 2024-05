V Japonsku začala diskusia o zmenách nástupníckych pravidiel

Tokio 17. mája (TASR) - Japonskí zákonodarcovia začali v piatok rokovať o možnom zmiernení prísnych pravidiel nástupníctva v cisárskej rodine, hoci ženy pravdepodobne ani naďalej nebudú mať nárok na chryzantémový trón. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Cisárska rodina má mýtmi opradenú históriu starú viac ako 2600 rokov, ale Japonsko má v súčasnosti len jedného následníka, 17-ročného princa Hisahita, ktorý je synovcom cisára Naruhita. Naruhitovo jediné dieťa, 22-ročná princezná Aiko, nemôže byť nástupkyňou svojho 64-ročného otca vzhľadom na pravidlá nástupníctva, ktoré sa vzťahujú len na mužov.



Ženy tiež musia opustiť cisársku rodinu, keď sa vydajú mimo nej, ako sa to stalo bývalej princeznej Mako Komurovej v roku 2021 po svadbe s jej univerzitnou láskou.



Na začiatok piatkových medzistraníckych diskusií sa čakalo sedem rokov a prijatie akýchkoľvek zmien bude pravdepodobne zdĺhavý proces, konštatuje AFP.



Rozhovory nasledovali po jednorazovom nariadení z roku 2017, ktoré umožnilo vtedajšiemu starnúcemu cisárovi Akihitovi (teraz 90) o dva roky neskôr odstúpiť a ktoré zároveň vyzvalo vládu, aby "urýchlene preskúmala" pravidlá nástupníctva.



Očakáva sa, že vládnuca strana a opoziční poslanci budú diskutovať o dvoch návrhoch, ktoré špeciálne poverená skupina predložila vláde v roku 2021.



Jedným z nich je umožniť ženám z cisárskej rodiny zachovať si titul a verejné povinnosti, keď sa vydajú mimo rodinu. Druhým je umožniť mužom z 11 bývalých vetiev cisárskej rodiny, ktoré boli zrušené po druhej svetovej vojne, aby sa mohli "vrátiť" do priamej línie prostredníctvom adopcie.



Komisia vo svojej správe odporúča, aby sa pravidlá mužskej línie zachovali aspoň dovtedy, kým sa princ Hisahito nestane cisárom.



Odpor konzervatívnych zákonodarcov, ktorí si ctia cisársku rodinu ako dokonalý príklad patriarchálnej japonskej rodiny, voči zmene dlhoročnej tradície spôsobuje, že nástupníctvo žien je v dohľadnom čase nepravdepodobné, a to aj napriek tomu, že podľa najnovšieho prieskumu tlačovej agentúry Kjódó má nástupníctvo žien 90-percentnú podporu obyvateľstva.



Na základe japonskej ústavy prijatej po druhej svetovej vojne cisár nedisponuje žiadnou politickou mocou, ale má obrovský symbolický význam a veľkú podporu zo strany verejnosti.



V histórii Japonska sa vystriedalo až osem panovníčok, hoci ich vláda bola často len dočasná. Posledná, cisárovná Go-Sakuramači, bola na tróne približne pred 250 rokmi.