V Japonsku začali platiť prísnejšie pravidlá deportácie azylantov

Tokio 10. júna (TASR) - V Japonsku v pondelok vstúpili do platnosti zákony, ktoré uľahčujú deportáciu neúspešných žiadateľov o azyl. Aktivisti varujú, že tento nový právny systém bude ohrozovať životy ľudí. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Japonsko ako štvrtá najväčšia ekonomika sveta je dlhodobo kritizované za nízky počet prijatých žiadostí o azyl. V minulom roku bol štatút utečenca udelený rekordným 303 osobám, väčšinou z Afganistanu.



Na základe vlaňajších zmien v imigračnom zákone môže teraz vláda deportovať žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá trikrát. Predtým mohli žiadatelia o štatút utečenca zostať v krajine (ak sa odvolali proti rozhodnutiu) bez ohľadu na počet pokusov o žiadosť o azyl.



Revidovaný zákon má "urýchliť deportáciu osôb bez povolenia na pobyt a pomôcť znížiť počet dlhodobých zadržaní", uviedol v máji japonský minister spravodlivosti Rjúdži Koizumi.



"Tí, ktorí potrebujú ochranu, budú chránení, zatiaľ čo tí, ktorí porušujú pravidlá, budú prísne potrestaní," dodal.



Kritici vyjadrili obavy týkajúce sa transparentnosti japonského procesu preverovania žiadateľov o azyl a varovali, že nové opatrenia by mohli zvýšiť riziko, že tieto osoby budú po repatriácii vystavené prenasledovaniu.



"Sme veľmi znepokojení, že presadzovanie tohto zákona umožní deportáciu utečencov, ktorí utiekli do Japonska, a ohrozí ich životy a bezpečnosť," uviedlo Japonské združenie pre utečencov na sociálnej sieti X.



Skupina vyzvala, aby sa namiesto toho zaviedol "spravodlivý" systém, ktorý by "chránil žiadateľov o azyl v Japonsku v súlade s medzinárodnými normami".



Podľa príslušných úradov v máji žilo v Japonsku viac ako 2000 Ukrajincov na základe osobitného rámca, ktorý ich uznáva za "evakuovaných".