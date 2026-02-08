< sekcia Zahraničie
V Japonsku sa začali parlamentné voľby, favoritom je strana premiérky
Autor TASR
Tokio 7. februára (TASR) - V Japonsku sa v nedeľu o 7.00 miestneho času (v sobotu o 23.00 SEČ) začali voľby do dolnej komory parlamentu - Snemovne reprezentantov. Prieskumy verejnej mienky jasne favorizujú Liberálnodemokratickú stranu (LDP) premiérky Sanae Takičiovej. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie BBC.
Prieskumy tiež naznačujú, že LDP by spolu s jej súčasným koaličným partnerom Japonskou inovačnou stranou mohli získať dvojtretinovú väčšinu. V súčasnosti majú v 465-člennej dolnej komore iba 220 kresiel, pričom menšinové postavenie majú aj v hornej komore. Koalícia preto musí vyjednávať o podpore s ďalšími poslancami a nedokáže presadzovať svoj ambiciózny politický program. Podľa prieskumov by strany po nedeľných voľbách mohli získať viac ako 300 mandátov.
„Budúcnosť je niečo, čo si musíte vybudovať vlastnými rukami. LDP bude stáť na čele,“ povedala prvá ženská premiérka Japonska v kampaňovom videu na YouTube, ktoré sa podobne ako jej ostatné videá stalo virálnym.
Takaičiová sa premiérkou stala v októbri po tom, čo rezignoval jej predchodca Šigeru Išiba. Odvtedy si nová predsedníčka vlády získala rozsiahlu popularitu najmä medzi mladými voličmi. Pred voľbami ju podporil aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Takaičiová „už dokázala, že je silnou, mocnou a múdrou líderkou, ktorá skutočne miluje svoju krajinu.“
Tvrdo sa tiež postavila k otázke migrácie, čím zbrzdila prudký nárast popularity protiimigračnej strany Sanseito, ktorá presadzuje heslo „Japonci na prvom mieste“. Imigračné kontroly „sa už mierne sprísnili, aby teroristi a priemyselní špióni nemohli ľahko vstúpiť do krajiny“, povedala premiérka v sobotu. „Musíme riadne preskúmať, či (cudzinci) platia dane a či platia zdravotné poistenie,“ dodala.
Takaičiovej sa zároveň podarilo upevniť podporu medzi konzervatívnou základňou LDP a oživila dlhodobý ciel konzervatívcov, ktorým je revízia ústavy, pričom dôraz kladie najmä na tradičné hodnoty.
Výzvou pre Takaičovú je však stav verejných financií a vysoký verejný dlh. Voličov navyše trápia rastúce životné náklady spôsobené infláciou. Premiérka prisľúbila zmiernenie inflácie a zníženie daní, ale kritici upozorňujú, že nie je jasné akým spôsobom chce svoje sľuby dosiahnuť.
Dve hlavné opozičné strany do volieb kandidujú v koalícii. Ústavnodemokratická strana Japonska (CDP) a strana Kómeitó sa v strede januára dohodli na vytvorení „centristickej“ protisily k pravicovej koalícii premiérky Takaičiovej.
