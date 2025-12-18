< sekcia Zahraničie
V Japonsku začne prevádzku prvá autonómna osobná loď na svete
Olympia Dream Seto dokáže za určitých podmienok fungovať plne automaticky a jeho senzory detegujú okolie, upravujú kurz, vyhýbajú sa prekážkam a ovládajú kormidlo a vrtuľu.
Autor TASR
Tokio 18. decembra (TASR) - Japonsko sa chystá spustiť prevádzku prvej autonómnej osobnej lode. Trajekt Olympia Dream Seto bude premávať medzi mestom Okajama na západe hlavného ostrova Honšú a ostrovom Šódo. TASR o tom píše podľa webu marineinsight.com.
Plavidlo už ako „autonómna loď“ získalo oficiálny certifikát od japonských úradov a historicky ako prvá loď na svete bude zabezpečovať prepravu bežných cestujúcich pomocou automatizovanej navigácie. Cieľom projektu je riešiť nedostatok vyškolenej posádky a znížiť počet nehôd spôsobených ľudskou chybou.
Olympia Dream Seto dokáže za určitých podmienok fungovať plne automaticky a jeho senzory detegujú okolie, upravujú kurz, vyhýbajú sa prekážkam a ovládajú kormidlo a vrtuľu. Do riadenia lode bude môcť človek zasiahnuť v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Plnú komerčnú prevádzku spustia ešte do konca fiškálneho roka 2025 (31. marca 2026).
Projekt autonómnych lodí sa začal v roku 2020 pod vedením Nadácie Nippon v spolupráci s japonskými spoločnosťami v oblasti lodnej dopravy, stavby lodí, komunikácií a obchodu. Do konca marca budúceho roka by sa mali do autonómnej komerčnej prevádzky zapojiť ešte ďalšie tri plavidlá.
Výkonný riaditeľ nadácie Micujuki Unno uviedol, že Japonsko má v oblasti autonómnych osobných lodí náskok pred ostatnými krajinami, a preto úspech tohto projektu pomôže vytvoriť medzinárodné pravidlá pre autonómnu námornú plavbu.
