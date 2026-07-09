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SPOLUBÝVAJÚCA JEJ ZAŠILA PERY: Utiekla s odkazom „Prosím, pomôžte mi“
Incident sa odohral ešte 29. júna v meste Koga, kedy Masae Sakurajová údajne zašila pery svojej spolubývajúcej „s ihlou a niťou“, potvrdila hovorkyňa polície v prefektúre Ibaraki.
Autor TASR
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Tokio 9. júla (TASR) - Japonská polícia zadržala v blízkosti Tokia 49-ročnú ženu, ktorá svojej spolubývajúcej údajne zašila pery, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom píše s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Incident sa odohral ešte 29. júna v meste Koga, kedy Masae Sakurajová údajne zašila pery svojej spolubývajúcej „s ihlou a niťou“, potvrdila hovorkyňa polície v prefektúre Ibaraki.
Obeťou je 42-ročná žena, ktorá z domu ušla do neďalekého obchodu s papierom, na ktorom bolo napísané „prosím, pomôžte mi“, povedal AFP policajný predstaviteľ.
Podľa zranenej ženy sa „podozrivá nahnevala vzhľadom na nejaký problém“, informovala televízia NHK. Polícia tento týždeň v pondelok Sakurajovú zadržala „pre podozrenie z napadnutia“.
Podľa nepotvrdených informácií s dvomi ženami bývala v dome ešte jedna osoba. Polícia incident vyšetruje.
Incident sa odohral ešte 29. júna v meste Koga, kedy Masae Sakurajová údajne zašila pery svojej spolubývajúcej „s ihlou a niťou“, potvrdila hovorkyňa polície v prefektúre Ibaraki.
Obeťou je 42-ročná žena, ktorá z domu ušla do neďalekého obchodu s papierom, na ktorom bolo napísané „prosím, pomôžte mi“, povedal AFP policajný predstaviteľ.
Podľa zranenej ženy sa „podozrivá nahnevala vzhľadom na nejaký problém“, informovala televízia NHK. Polícia tento týždeň v pondelok Sakurajovú zadržala „pre podozrenie z napadnutia“.
Podľa nepotvrdených informácií s dvomi ženami bývala v dome ešte jedna osoba. Polícia incident vyšetruje.