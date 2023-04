V Japonsku žije 1,5 milióna ľudí, ktorí preferujú spoločenskú izoláciu

Tokio 5. apríla (TASR) - Takmer 1,5 milióna Japoncov v produktívnom veku žije v dobrovoľnom odlúčení od spoločnosti. Pätina z nich uvádza ako hlavný dôvod stiahnutia sa do ústrania covidovú pandémiu. Vyplýva to z najnovšieho vládneho prieskumu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Prieskum je prvou oficiálnou komplexnou sondou do problematiky "hikikomori" alebo "uzavretých ľudí". Tento fenomén postihuje široké vrstvy spoločnosti, od tínedžerov až po staršie osoby. Dôvody sú rôzne - od nezamestnanosti po depresiu alebo šikanovanie v škole či na pracovisku.



V prieskume úradu vlády sa uvádza, že hikikomori sú rôzne typy ľudí, ktorí von vychádzajú len nakupovať potraviny alebo sa venujú svojim koníčkom. V extrémnych prípadoch vôbec nevychádzajú z domu.



Do určitej miery sa zo spoločnosti stiahli približne dve percentá respondentov vo veku od 15 do 64 rokov, čo je zhruba 1,46 milióna ľudí. Ako najčastejší dôvod začiatku pustovníckeho života uviedli "odchod zo zamestnania".



Tesne za tým nasledovala covidová pandémia, uviedlo ju 18 percent osôb vo veku 15-39 rokov a 20 percent vo veku 40-64 rokov.



"Zdá sa, že niektorí ľudia spĺňajú našu definíciu hikikomori, pretože ich covid odradil od chodenia von, a tak mali menej kontaktov so spoločnosťou," povedal predstaviteľ úradu vlády Kódži Naitó.



Kabinet oznámil, že doteraz neexistujú žiadne údaje, ktoré by sa dali priamo porovnať s novými dátami.