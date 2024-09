V Japonsku žije vyše 95.000 ľudí starších než 100 rokov

Tokio 17. septembra (TASR) - Počet ľudí starších než 100 rokov prevýšil v Japonsku 95.000 a dosiahol nový rekord. Takmer 90 percent z nich tvoria ženy, vyplýva z údajov japonskej vlády zverejnených v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K 1. septembru žilo v Japonskou 95.119 ľudí starších ako 100 rokov, čo predstavuje medziročný nárast o 2980 osôb. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je z tohto počtu 83.958 žien a 11.161 mužov.



Údaje poukazujú na demografickú krízu súvisiacu so zmenšovaním a starnutím populácie, ktorá sužuje štvrtú najväčšiu ekonomiku sveta. Počet Japoncov starších než 65 rokoch dosiahol takisto rekordných 35,25 milióna a táto veková skupina tvorí takmer 30 percent obyvateľstva krajiny.



V Japonsku v súčasnosti žije aj najstarší človek sveta. Tomiko Itooková má 116 rokov a narodila sa 23. mája 1908, vyplýva z údajov Gerontologickej výskumnej skupiny (GRG) sídliacej v Spojených štátov.



Predchádzajúca držiteľka tohto rekordu María Branyasová zomrela v augusta vo veku 117 rokov v Španielsku.



Demografická kríza v Japonsku sa postupne zhoršuje. Zväčšujúca sa populácia starších ľudí vedie k vyšším výdavkom za zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie a zároveň k zmenšovaniu pracovnej sily potrebnej na hradenie týchto výdavkov.



Japonská vláda sa snaží prijímať opatrenia na spomalenia starnutia a zmenšovania populácie, no v tejto oblasti nedosahuje výraznejšie úspechy. V krajine sa preto postupne zvyšuje aj vek odchodu do dôchodku.