Štatistika: V JAR každú hodinu zavraždia troch ľudí

Johannesburg 30. mája (TASR) — V Juhoafrickej republike (JAR) boli počas prvých troch mesiacov tohto roka každú hodinu zavraždení takmer traja ľudia. Vyplýva to z policajných štatistík zverejnených v utorok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Od januára do marca bolo v JAR, ktorá patrí medzi krajiny s najväčším počtom vrážd na svete, zabitých približne 6289 ľudí, čo je o 3,4 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka.



Juhoafrický minister pre políciu Bheki Cele, ktorý už dlho čelí kritike pre vysokú mieru kriminality, však tvrdí, že celkovo sa situácia zlepšuje. Podotkol, že miera vrážd detí klesla o 20 percent.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo aj k miernemu zníženiu počtu znásilnení (o 2,8 percenta). Avšak 10.512 prípadov znásilnení za tri mesiace považuje minister naďalej za "znepokojujúce", píše spravodajský web The Mail & Guardian.



O viac ako 20 percent stúpol v JAR počet lúpeží spáchaných pri preprave peňazí — hlásených bolo 64 takých prípadov, uviedol Cele. Došlo aj k nárastu trestných činov, ako sú bežné lúpeže, napadnutia a pokusy o vraždu.



Opozičná strana Demokratická aliancia (DA) v súvislosti so zverejnenou policajnou štatistikou zopakovala výzvu, aby bol minister zbavený svojej funkcie. Zločin sa "vymyká spod kontroly", uviedla strana vo vyhlásení.